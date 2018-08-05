به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد سینمایی فارابی بر اساس مصوبات شورای راهبردی و سیاستگذاری کودک و نوجوان با همکاری دفتر ویژه تهران انجمن سینمای جوانان ایران، دومین «المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور» را در ۲ بخش «فیلم» و «فیلمنامه» برگزار می‌کند.

این المپیاد بین نوجوانان گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال برگزار می‌شود و هدف آن تولید فیلم‌های ۳ دقیقه‌ای توسط این گروه سنی است که علاقه‌مندان تهرانی می‌توانند با مراجعه به دفتر ویژه تهران ضمن ثبت‌نام در المپیاد در جلسه توجیهی انجمن نیز شرکت کرده و از حضور یک استاد راهنما بهره‌مند شوند.

دفتر ویژه تهران در نظر دارد نوجوانان علاقه‌مند را یاری کند تا ایده‌های خود را برای تبدیل به فیلمنامه و فیلم تقویت کرده و امکان حضور موفق‌تری در این المپیاد داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۹۲۹۴۳ تماس گرفته یا به دفتر ویژه تهران واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، بالاتر از چهارراه طالقانی، کوچه ششم، پلاک ۱۱ مراجعه کنند.

متقاضیان تا ۱۸ مرداد امکان استفاده از خدمات دفتر ویژه تهران برای شرکت در دومین «المپیاد فیلمسازی نوجوانان» را دارند.

موضوع فیلم‌ها در دومین «المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور» آزاد است ولی هیات داوران به فیلم‌هایی با محورهای «ایران من/ شهر من/ روستای من/ خانه من/ خانواده من/ دوستان من/ نوع دوستی/ همیاری/ نشاط و کودکی/ خلاقیت در زندگی/ دشمنان ما» توجه ویژه دارد.

المپیاد در ۲ بخش فیلم‌های تولید شده و فیلمنامه برگزار می‌شود.

مقررات:

نوجوانان ۹ تا ۱۶ ساله می‌توانند در المپیاد شرکت کنند. (متولدین سال‌های ۸۸ تا ۸۲)

از هر استان حداقل ۲ فیلم برای بخش مسابقه انتخاب خواهد شد.

حداکثر زمان فیلم‌های تولید شده و فیلمنامه‌های ارسالی ۳ دقیقه است.

فیلم‌ها و فیلمنامه‌ها می‌تواند در قالب داستانی، مستند، تجربی و یا پویانمایی باشند.

هر فیلمساز می‌تواند حداکثر ۳ طرح ارایه دهد و در صورت تصویب، یکی از آن را تولید کند.

برگزیدگان و شرکت‌کنندگان در المپیاد قبلی به شرح رعایت سن در اولویت قرار خواهند گرفت.

فیلمنامه‌های پذیرفته شده برای ساخت مورد حمایت مالی انجمن سینمای جوانان قرار می‌گیرند.

انجمن سینمای جوانان ایران برای تولید فیلم‌ها به کارگردانان نوجوان استاد راهنما معرفی خواهد کرد.

فیلم‌های برگزیده در جشنواره کودکان و نوجوانان به نمایش درخواهند آمد.

به فیلم‌های برگزیده در جشنواره کودکان و نوجوانان جوایزی اهدا خواهد شد.

برگزیدگان المپیاد برای حضور در اردوی آموزشی استعدادها و جشنواره کودکان و نوجوانان که در شهریورماه در اصفهان برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.

«المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان» همزمان با جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان از ۸ تا ۱۴ شهریور برگزار می‌شود.