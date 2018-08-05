روز حقوق بشر اسلامی نماد مقاومت کشورهای مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق بشر و کرامت انسانی از جمله ویژگی های فطری و اساسی هستند که همه انسان ها در اقصی نقاط جهان، فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت و دین و مذهب، واجد آن هستند. اما امروزه شاهد آن هستیم که در برخی از نقاط جهان و به دلایل مختلف از جمله زیاده خواهی برخی افراد، گروه ها و دولت های سلطه گر و گاه با عنوان دفاع از حقوق بشر، این حقوق فطری و اساسی مخدوش و یا نقض می‌شود.

با توجه به اینکه در کشور ما روز ۱۴ مرداد، «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شده است، «مجمع جهانی صلح اسلامی»به عنوان یک نهاد غیردولتی که با همراهی و همفکری جمعی از نخبگان و دلسوزان جمهوری اسلامی ایران، جهان اسلام و آزادی خواهان در سراسر جهان، بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی را در کارنامه دارد؛ با گرامیداشت این روز اعلام می دارد.

پس از جنگ جهانی دوم که دولت های سلطه گر و قدرت های بزرگ در قالب سازمان های بین المللی، روند هنجار سازی در قواعد و قوانین بین المللی را بر عهده گرفتند، در تدوین هنجارهای جهانی از جمله حقوق بشر و نظارت بر رعایت آن یک جانبه و بر اساس نظرات و منافع خود عمل کرده اند.

از این رو دولت‌های اسلامی و نخبگان جهان اسلام نگرانی­ های جدی دارند و بر این باورند در حق برخی مسلمانان و باورهای اعتقادی آنها ظلم­ های گسترده روا داشته شده است. غرب همواره کوشیده است با نادیده گرفتن فرهنگ سایر ملل از جمله کشورهای مسلمان، ارزش ­های لیبرال و سکولار حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کند و از این منظر، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر این زیاده خواهی و هژمونی فرهنگی و سیاسی غرب محسوب می­ شود و تاکید بر نگاهی جامع تر به حقوق انسان ها است.

همچنین، امروز شاهد آن هستیم که کشورهای سلطه گر و دشمنان اسلام، اندیشه های اعتقادی و باورهای دینی مسلمانان را نشانه گرفته اند و به بهانه دفاع از حقوق بشر، در امور کشورهای اسلامی از جمله سوریه، یمن، عراق و … دخالت می کنند و با بهانه جویی های متعدد سعی در ایجاد مانع در برابر استقلال و حاکمیت همه جانبۀ این کشورها دارند.

مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است: ارزش‌­های اخلاقی و حمایت از کرامت انسانی در فرهنگ و سنت های دینی ریشه­ ای عمیق دارد؛ چنان که کوشش پیامبران و پیشوایان دینی برای دفاع از حقوق اساسی و کرامت انسان­ها بوده و ادیان الهی این حقوق را ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی می­ دانند.

این مجمع اعلام می‌کند: اکنون وظیفه نخبگان ایران و سایر کشورها است که ضمن تأکید بر رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی، با ایمان به اینکه حقوق بشر و آزادی های مشروع از ارکان دین مبین اسلام محسوب می شود، بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی نسبت به رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی که هدف آن حمایت از انسان ها در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و همچنین آزادی و حقوق بشر تأکید کنند.

از این رو، مجمع جهانی صلح اسلامی از نخبگان، اندیشمندان و آزادی خواهان سراسر جهان می‌خواهد ضمن اعلام و تأکید بر حقوق اساسی انسان و کرامت او، نسبت به استفاده ابزاری کشورهای سلطه گر از اعلامیه جهانی حقوق بشر هوشیار باشند و در افشای ادعاهای دروغین حقوق بشر توسط مدعیان آن تلاش نمایند.

این مجمع امیدوار است با تلاش نخبگان، سازمان های مردم نهاد و حمایت دولت های اسلامی و تبیین صحیح اصول و مبانی مترقی و جامع اسلامی و آموزه های آن در زمینه حقوق بشر و حفظ و رعایت آن، شاهد برقراری صلح و عدالت و در نتیجه شاهد رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی در همه جهان و برای ابناء بشر باشیم.