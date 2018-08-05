جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان ثبت نام مجدد از وراث مشمولین فوت شده سهام عدالت، اظهار کرد: در فاصله یک هفته‌ای از ۱۶ تا ۲۲ تیرماه دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام از وراث متوفی را شروع کردند منتهی کار ثبت نام در این یک هفته به صورت اصولی پیش نرفته بود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این رو برای جلوگیری از افزایش اشکالات، کار را متوقف و جلساتی را در راستای رفع اشکالات برگزار کردیم.

وی با اشاره به اشکالاتی که دفاتر پیشخوان در امر ثبت نام داشتند، گفت: همه دفاتر پیشخوان باید گواهی انحصار وراثت ورثه را رویت و از سویی دیگر همه وراث و یا وکیلشان باید به دفاتر مراجعه می کردند در حالی که این مساله در دفاتر چندان مورد توجه نبود.

وی ادامه داد: به زودی اطلاعیه‌ای در خصوص زمان مراجعه وراث به دفاتر پیشخوان برای ثبت نام منتشر می کنیم که البته تلاش می‌شود این ثبت نام مجدد در ماه جاری آغاز شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: سود سهام عدالت این افراد آماده است و به محض اینکه جمعیت قابل توجهی ثبت نام شوند واریز سود در مراحل بعدی کلید می خورد.

سبحانی در رابطه با هزینه‌هایی (۱۶ هزار تومان) که دفاتر پیشخوان از وراث برای ثبت نام دریافت می‌کنند، گفت: دریافت این هزینه توسط دفاتر پیشخوان امری طبیعی است و دریافت این مبلغ علت توقف ثبت نام نبود.