۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

پخش سریال رادیویی «آفرت» از رادیو نمایش

دوشنبه ۱۵ مرداد شنونده سریال رادیویی «آفرت» از رادیو نمایش باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «آفرت» نوشته ناهید قادری حاجی آبادی و با حضور جواد پیشگر به عنوان تنظیم کننده و کارگردان رادیویی روی آنتن رادیو نمایش می شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: فرنگیس از کودکی در خانه سرهنگ مستخدم بوده است و به همراه پیرمرد و پیرزنی در آنجا کار می کند اما دچار مشکلی می شود و ... .

در «آفرت» هنرمندانی چون رامین پورایمان، نازنین مهیمنی، ناهید مسلمی، ماندانا اصلانی، مهدی نمینی مقدم، محمد پورحسن و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال به تهیه کنندگی زهرا عبدالله زاده، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکتوری نرگس موسی پور ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می شود.

فریبرز دارایی

