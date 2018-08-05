پخش سریال رادیویی «آفرت» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «آفرت» نوشته ناهید قادری حاجی آبادی و با حضور جواد پیشگر به عنوان تنظیم کننده و کارگردان رادیویی روی آنتن رادیو نمایش می شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: فرنگیس از کودکی در خانه سرهنگ مستخدم بوده است و به همراه پیرمرد و پیرزنی در آنجا کار می کند اما دچار مشکلی می شود و ... .

در «آفرت» هنرمندانی چون رامین پورایمان، نازنین مهیمنی، ناهید مسلمی، ماندانا اصلانی، مهدی نمینی مقدم، محمد پورحسن و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال به تهیه کنندگی زهرا عبدالله زاده، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکتوری نرگس موسی پور ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می شود.