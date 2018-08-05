افتتاح نمایشگاه آثار منتخب اولین کتاب سال گرافیک مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال فراخوان آثار اولین کتاب گرافیک مذهبی در زمینه طراحی پوستر، بروشور، نشانه و لوگوتایپ، صفحه‌آرایی و طراحی جلد کتاب و نشریات که سال ۹۶ زیر نظر علی وزیریان و از سوی مرکز تجسمی حوزه هنری اعلام شد، هنرمندانی از سراسر کشور نسبت به ارسال آثارشان، متناسب با موضوع فراخوان، بای انتشار در این کتاب اقدام کردند که پس از پایان مهلت فراخوان، آثاری از ۱۰۲ هنرمند برای انتشار در اولین کتاب سال گرافیک مذهبی انتخاب شد و در نهایت کتاب مذکور در اوایل سال جاری منتشر شد.

در قسمتی از یادداشت ابتدایی این کتاب آمده است: مرکز هنرهای تجسمیحوزه هنری قصد دارد این کتاب را به منظور معرفی طراحان آثار دینی و گسترش این نوع از فرهنگ بصری نوین، ان‌شاءالله هر ساله و یا هر دوسال یکبار به صورت مستمر منتشر کند. در انتخاب آثار این کتاب سعی شده بیش از هر چیز ملاحظات هنری و حرفه‌ای مدنظر باشد تا دسته‌بندی‌های رایجی که معمولا حاصلش موجب افتراق است. از این منظر ممکن است آثاری از طراحان غیرمذهبی نیز در این مجموعه به چشم آید که آن را بر اساس فطرت خداجویشان خلق کرده‌اند.

اولین کتاب سال گرافیک مذهبی در قطع رحلی کوچک و با مقالاتی از سیدعلی میرفتاح، محمد خزائی و علی وزیریان به صورت چهاررنگ و در ۱۶۲ صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

از جمله هنرمندانی که شاهد آثار گرافیک مذهبی آن‌ها در این کتاب هستیم، می‌توان به ابوالفضل آقایی، احمد قلی‌زاده، پدرام فرخ‌نیا، حمید عجمی، سعید عجمی، سیدحسن موسی‌زاده، سیدعلی میرفتاح، سید حمید شریفی، آزاده قربانی، محمد فراهانی، حامد مغروری، رضا منجزی، زینب ربانی‌خواه، علیرضا حصارکی، مرتضی اسدی، مسعود نجابتی، مهدی حاجی محمدی فریمانی، محمدرضا دوست‌محمدی، سمیه نیکزاد، حسین یوزباشی، پروین جوادی‌پور، کوروش پارسانژاد، محمدحسین مویدی، محمد خزائی و محمد صابر شیخ رضایی در کنار آثار جمعی دیگر از هنرمندان پیش‌کسوت و جوان اشاره کرد.

افتتاح نمایشگاه آثار منتخب و رونمایی از اولین کتاب سال گرافیک مذهبی با حضور هنرمندان صاحب اثر در این مجموعه، روز دوشنبه ۱۵ مردادماه، ساعت ۱۱ صبح، در گالری عالی حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار خواهد شد.