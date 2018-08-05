به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال التهابات اخیر در بازار کاغذ که عمده مصرف کنندگان آن را چاپخانهداران، ناشران و مدیران نشریات تشکیل میدهند، صبح امروز یکشنبه ۱۴ مرداد جلسهای ویژه در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ریاست سیدعباس صالحی و با حضور حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر، همایون امیرزاده رئیس کارگروه کاغذ و مدیر مرکز روابط عمومی این وزارتخانه و تعدادی از فعالان در حوزه واردات کاغذ، برگزار و در رابطه با روند واردات کاغذ از این به بعد، تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد.
این جلسه یک روز بعد از آن تشکیل شد که وزیر ارشاد از سرعت گرفتن ثبت سفارش کاغذ با حمایت بانک مرکزی و متعهد شدن قوه قضاییه برای برخورد قاطع با محتکران خبر داده و اعلام کرده بود: «سازمان حمایت از مصرف کنندگان جدیت مضاعف را در شناسایی محتکران بازار در پیش گرفته و قوه قضاییه هم برخورد قاطع با آنان را متعهد شده است».
واردکنندگان کاغذ باید مورد تائید معاونتهای فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد باشند
همایون امیرزاده رئیس کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو کمیته کاغذ کشور درباره تازهترین تصمیمات صورت گرفته برای مهار بحران کاغذ به خبرنگار مهر گفت: یکی از جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده که منطبق با مصوبه کارگروه کاغذ کشور است و در آن بر ورود فعالانهتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کاغذ تاکید شده بود، ناظر بر انتخاب و معرفی واردکنندگان صلاحیتدار کاغذ بود.
وی در توضیح بیشتر این نکته افزود: بر این اساس فهرستی از واردکنندگان مورد وثوقِ معاونتهای امور مطبوعاتی و فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تائید این معاونتها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهند شد که فهرست یادشده در حال ارائه به این وزارتخانه است. از آنجا که متولی تخصیص ارز مبادلهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولی تامین آن بانک مرکزی است، برای آنکه مشکلات به وجود آمده در سال گذشته و ابتدای سال جاری تکرار نشود، تصمیم اخیر، امروز از طرف وزارت ارشاد اتخاذ شد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد ادامه داد: در عین حال این حق برای انجمن واردکنندگان کاغذ و سایر بخشهای مرتبط قائل شده است که واردکنندگان صلاحیتدار را معرفی کنند.
تاکید بر لزوم اجرایی شدن قیمت توافقی کاغذ در بازار
رئیس کارگروه کاغذ وزارت ارشاد همچنین گفت: موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد، اصرار بر اجرایی شدن قیمت توافقی کاغذ بود که به تازگی به تصویب کارگروه کاغذ کشور رسیده بود که بر اساس آن، قیمت فروش هر بند کاغذ تحریر در بازار داخلی ١٢٥ هزار تومان، کاغذهای چاپ و تحریر (٧٠ گرم) و نیز کاغذهای بالکی (٦٠ گرم) بر اساس هر کیلوگرم ۵۱۰۰ تومان و اغذ روزنامه هر کیلوگرم ۴۱۰۰ تومان تعیین شده بود و در جلسه امروز، مقرر شد صیانت از این قیمتها، از این پس بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.
امیرزاده با اشاره به دو نامهای که مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان کاغذ، به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، ضمن قدردانی از «سید محمود نوابی»، رئیس این سازمان به جهت دستور پیگیری مصوبه اخیر کارگروه کاغذ کشور خارج از نوبت و در اسرع وقت، در عین حال اعلام کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون گزارشی از ستاد تنظیم بازار در این مورد دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مقداری کاغذ در گمرکات و انبارهای کاغذ کشور موجود است، اضافه کرد: از هفته گذشته گزارشهایی از گمرک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این رابطه به کارگروه کاغذ کشور تقدیم شده است؛ با این وجود سامانههای آماری رسمی در این زمینه، در اختیار وزارت ارشاد نیست؛ به هر حال، سرعت در انتخاب واردکنندگان صلاحیتدار کاغذ و فراهم آوردن شرایط مناسبتر برای تخصیص و تامین ارز، جزو مطالبات جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
انتقادها از وزارت ارشاد در موضوع کاغذ «غیرمنصفانه» بود
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال انتقادات به آنچه را عملکرد ضعیف این وزارتخانه در حوزه کاغذ عنوان شده بود، غیرمنصفانه خواند و گفت: شانیت وزارت ارشاد، تنها دفاع از ذینفعان خود در حوزه نشر و مطبوعات است و قانونگذار نه اختیار تنظیم بازار کاغذ، نه اختیار تخصیص ارز و نه اختیار تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاغذ را به وزارت ارشاد نداده است.
امیرزاده افزود: با این وجود با پیگیریهای وزیر ارشاد، جلوی افزایش تعرفه ورودی کاغذ گرفته شد و همچنین این کالا در ردیف کالاهای اولویتدار جهت تخصیص ارز قرار گرفت و نیز قیمتی توافقی برای فروش کاغذ در بازار، تعیین و اعلام شد.
توضیحی درباره اظهار نظر وزیر ارشاد درباره موجودی کاغذ کشور
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این نکته که فکر نمیکنید اظهار نظر روز گذشته وزیر ارشاد در زاهدان مبنی بر اینکه «موجودی ما در تامین کاغذ تنها دو ماه آینده است» میتواند حتی التهاب در بازار کاغذ را دامن بزند و فروشندگانی را که کاغذ در انبارهایشان دارند، تشویق کند که برای کسب سود بیشتر از عرضه آنها تا آن زمان (دو ماه دیگر) خودداری کنند؟، گفت: بازار کاغذ در کشور ما واردات محور است و وزارت ارشاد هم میبایست در دو حوزه نشر کتاب و روزنامه، در کنار کاربران خودش باشد.
وی افزود: به اعتقاد ما هشدار وزیر ارشاد در این رابطه کاملاً هوشمندانه بوده است؛ به این معنی که ضروری است در زمینه مقابله با مشکل بازار کاغذ با تحرک و همچنین با سرعت بیشتری، اقدامات لازم صورت گیرد.
نظر شما