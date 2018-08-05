۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پرداخت ارز مسافرتی متوقف نشده است/بانکها همچنان پرونده می‌گیرند

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تداوم پرداخت ارز مسافرتی تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: بانکها تا زمان اعلام تصمیم جدید، همچنان پرونده مسافران را پذیرش می کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی اخبار منتشرشده در خصوص توقف پرداخت ارز مسافری گفت: پراخت ارز مسافرتی براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حال انجام است و هرگونه تغییر در این روند، مستلزم تصمیم تازه دولت و بانک مرکزی و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکهاست؛ براین اساس با توجه به اینکه هیچ تصمیم تازه ای  درباره ارز مسافرتی اتخاذ نشده و بخشنامه ای به بانکها ابلاغ نشده است، بانکها موظف هستند پرداخت ارز مسافرتی را طبق اخرین بخشنامه بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: تا زمانی که بخشنامه جدیدی در رابطه با چگونگی پرداخت ارز مسافری صادر و ابلاغ نشود، بانک ها همچنان پرونده مسافران در این رابطه را پذیرش می کنند و خللی در این حوزه وارد نخواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ممکن است تصمیماتی در قالب بسته جدید بانک مرکزی در مورد ارز مسافری اتخاذ شود. اما تا زمان اتخاذ این تصمیم و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکها، نظام بانکی کمافی السابق پرداخت ارز مسافرتی را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: صدور حواله برای ارز مسافرتی امروز هم در تمام بانکهای عامل انجام شده است. 

    • رضا IR ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      با حذف ارز مسافرتی دلار راحت میره تو پانزده هزار تومان. واقعا چرا مسئولین کشور ما این کارها رو انجام میدن. حداقل میخواستین اینکارو بکنین میزاشتین واسه فصل سرما که تعداد مسافر کمه و تقاضا کمه.
      • محمد IR ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
        من برای فردا باید ارز بگیرم خدا کنه پرداخت کنن و گرنه بودجه ام نمیکشه. یه 500 یورو میدن انگار چقدر میدن اگه حذف کنن و بهم ارز ندن من مسئولان رو حلال نمیکنم اونا رو به خدا واگذار میکنم
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      پرداخت ارز مسافرتی کاری کاملا اشتباه و بر خلاف مصالح کشور و به نفع کشورهای دیگر است. با اینکار و با این سوبسید مردم را رایگان تشویق به مسافرت خارج می کنید.
    • babak BE ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      در حالی که ضروری ترین داروها در بازار آزاد به فروش میرسد. دولت به برخی از مسافران ارز دولتی میدهد. این تناقض چه معنی دارد یعنی دولت ما از آنچه در جامعه می گذرد بی خبر است؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها