یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی اخبار منتشرشده در خصوص توقف پرداخت ارز مسافری گفت: پراخت ارز مسافرتی براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حال انجام است و هرگونه تغییر در این روند، مستلزم تصمیم تازه دولت و بانک مرکزی و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکهاست؛ براین اساس با توجه به اینکه هیچ تصمیم تازه ای درباره ارز مسافرتی اتخاذ نشده و بخشنامه ای به بانکها ابلاغ نشده است، بانکها موظف هستند پرداخت ارز مسافرتی را طبق اخرین بخشنامه بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: تا زمانی که بخشنامه جدیدی در رابطه با چگونگی پرداخت ارز مسافری صادر و ابلاغ نشود، بانک ها همچنان پرونده مسافران در این رابطه را پذیرش می کنند و خللی در این حوزه وارد نخواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ممکن است تصمیماتی در قالب بسته جدید بانک مرکزی در مورد ارز مسافری اتخاذ شود. اما تا زمان اتخاذ این تصمیم و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکها، نظام بانکی کمافی السابق پرداخت ارز مسافرتی را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: صدور حواله برای ارز مسافرتی امروز هم در تمام بانکهای عامل انجام شده است.