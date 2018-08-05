ضرورت انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در جلسه ای که با حضور سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(باغ موزه دفاع مقدس)، شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و تعدادی از مدیران شهری برگزار شد، راهکارهای همکاری بیشتر بین شهرداری تهران و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: مدیریت شهری از فعالیت های باغ موزه دفاع مقدس حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. زیرا آثار موجود در این مکان فرصت مناسبی را مهیا می کند تا نسلی که جنگ تحمیلی را ندیده و با رشادت های دلیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم، آشنایی کمتری دارد، با رخدادها و ارزش های دفاع مقدس، بیشتر آشنا شود.

شهردار پایتخت در ادامه با یادآوری رشادت های رزمندگان اسلام در دوراه دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی را گرامی داشت و افزود: افتخار بنده این است که چند صباحی در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور داشتم و از نزدیک با دلاوری های این بزرگ مردان آشنا شده ام.

وی در پایان با بیان اینکه تکریم رزمندگان و آثار دوران دفاع مقدس بر ما واجب است، بر ضرورت ایفای تعهدات شهرداری تهران درخصوص موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد.