  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

افشانی در دیدار با سردار کارگر تاکید کرد

ضرورت انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان

شهردار پایتخت بر ضرورت انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان و نیز ایفای تعهدات شهرداری تهران درخصوص موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در جلسه ای که با حضور سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(باغ موزه دفاع مقدس)، شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و تعدادی از مدیران شهری برگزار شد، راهکارهای همکاری بیشتر بین شهرداری تهران و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: مدیریت شهری از فعالیت های باغ موزه دفاع مقدس حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. زیرا آثار موجود در این مکان فرصت مناسبی را مهیا می کند تا نسلی که جنگ تحمیلی را ندیده و با رشادت های دلیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم، آشنایی کمتری دارد، با رخدادها و ارزش های دفاع مقدس، بیشتر آشنا شود.

شهردار پایتخت در ادامه با یادآوری رشادت های رزمندگان اسلام در دوراه دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی را گرامی داشت و افزود: افتخار بنده این است که چند صباحی در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور داشتم و از نزدیک با دلاوری های این بزرگ مردان آشنا شده ام.

وی در پایان با بیان اینکه تکریم رزمندگان و آثار دوران دفاع مقدس بر ما واجب است، بر ضرورت ایفای تعهدات شهرداری تهران درخصوص موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد.

کد خبر 4366683
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها