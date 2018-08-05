راه اندازی مرکز سلامت شهر امیرکبیر درگرو افزایش جمعیت این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی روز یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و نیازهای شهر جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: ارائه خدمات سلامت همچون راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی و اعزام پزشکان از سوی دانشگاه علوم پزشکی، برمبنای معیارهای جمعیتی و میزان ساکنان هر منطقه صورت می پذیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک افزود: به همین سبب ارائه خدمات سلامت در شهر جدید امیرکبیر اراک و راه اندازی پایگاه سلامت، زمانی ممکن می شود که جمعیت این شهر جدید، حداقل به دو هزار و ۵۰۰ نفر برسد.

طاهراحمدی بیان کرد: راه اندازی مرکز جامع سلامت در شهر امیرکبیر نیز، مستلزم افزایش جمعیت این شهر جدید به حداقل پنج هزار نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی، درمانگاه احداث شده در این شهر بایستی تجهیز شود و در صورت تحقق این موضوع، می توان در هفته یک روز به این مرکز پزشک فرستاد.

همچنین در این جلسه محمد الله داد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: شهر جدید امیرکبیر اراک ظرفیت مطلوبی برای بهره گیری از انرژی خورشیدی و تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد که می توان از این پتانسیل به منظور تامین انرژی مورد نیاز آن استفاده کرد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰دستگاه کنتور برق در واحدهای مسکونی شهر امیرکبیر نصب شده و نیاز است مکانی برای احداث پست توزیع برق و ساختمان اداره برق در آن مهیا شود.