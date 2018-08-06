«پدر» نیاز قرآنی جامعه را شناخته و پرداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران و عوامل ساخت سریال «پدر» عصر یکشنبه ۱۴ مرداد با حضور احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن، محمدرضا پورزرگری قاری بین‌المللی قرآن کریم و حامد عنقا تهیه کننده، طراح و نویسنده سریال «پدر» و همچنین بهرنگ توفیقی کارگردان این مجموعه تلویزیونی و مدیران گروه‌های مختلف رادیو قرآن در محل سالن جلسات رادیو قرآن برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که با اجرای محمدهادی صلح جو همراه بود، محمدرضا پورزرگری قاری بین‌المللی قرآن کریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه یونس (ع) پرداخت و در ادامه این مراسم احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن طی سخنانی ضمن تشکر ویژه از حضار و مهمانان اظهار کرد: پیش از هر چیز به عنوان یک شهروند و کسی که سال‌ها در مسیر قرآنی گام برداشته‌ام، معتقدم که بهترین کار برای ارتقای سطح اطلاعات مردم از قرآن، ایجاد انگیزه در میان جامعه است.

وی ادامه داد: اگر جایگاه قرآن را در جامعه به طور مطلوب و خوب معرفی کنیم، دیگر نیازی نیست که مبلغ قرآن باشیم و افراد را به حضور در کلاس‌های قرآنی و جلسات و محافل دعوت کنیم بلکه در این صورت خود افراد جذب قرآن می‌شوند.

ابوالقاسمی اظهار کرد: از سال‌ها پیش آرزو داشتیم که چنین سریال‌هایی ساخته شود تا مردم در زندگی خود طعم زندگی با قرآن را بچشند. بنده به سهم خود و از طرف جامعه قرآنی از مجموعه عوامل این سریال تشکر ویژه دارم.

وی با اشاره به اینکه انتخاب آیات در این مجموعه بسیار خوب انجام شده است و برگرفته از یک آگاهی مبتنی بر حفظ قرآن صورت گرفته، تصریح کرد: همچنین در انتخاب واژه‌ها نیز دقت بسیار خوبی صورت گرفته و کلمات به خوبی استفاده شده است. اگر در سطح جامعه نسبت به چیزی احساس نیاز شود، مردم خود فعال می‌شوند که در این رابطه تولید این‌گونه سریال‌ها بسیار موثر است. برخی از دیالوگ‌های سریال «پدر» نیز نشان‌دهنده پیام‌های بسیار خوب برای مردم است.

مدیر شبکه رادیویی قرآن بیان کرد: هم از لحاظ بعد هنری و از نگاه قرآنی نسبت به انتخاب دیالوگ‌ها دقت فراوانی شده است که این امر نیز جای تقدیر فراوان دارد و امیدواریم که باز هم شاهد تولید چنین سریال‌های با مضامین قرآنی باشیم، چرا که سریال «پدر» نشان داد که نیاز قرآنی جامعه خوب شناخته و پرداخته شد. از اول انقلاب هر بار که سریالی در حوزه قرآن تولید شد، تاثیر فراوانی در میان جامعه داشته است و امیدواریم که این مسیر تداوم داشته باشد.

حامد عنقا طراح، نویسنده و تهیه کننده مجموعه پدر نیز در سخنانی ضمن تشکر از جامعه قرآنی جهت برپایی این مراسم و نیز کلیه حضار در جلسه، اظهار امیدواری کرد که نتیجه این مجموعه طوری باشد که اثرگذاری لازم را در میان جامعه داشته باشد.

تهیه کننده سریال «پدر» با اشاره به نام سید حسین امیر جمالی تصریح کرد: حضور وی پس از اینکه نسخه نهایی مجموعه آماده شد، در تولید مجموعه بسیار تاثیر گذار بود. امیدوارم که این مجموعه قرآنی در نهایت به اهداف قرآنی مورد نظر دست پیدا کند.

همچنین بهرنگ توفیقی کارگردان مجموعه «پدر» نیز طی سخنانی ضمن تشکر از رادیو قرآن و جامعه قرآنی و نیز حضار در مراسم با بیان اینکه ذات هنر و هنرمند اساسا تشنه دیده شدن است گفت: هنگامی که اثری ساخته می‌شود و مطلع می‌شویم که تا این میزان با جزئیات دیده شده است این امر برای ما بسیار لذت بخش بوده و خستگی تولید کار را از بین می‌برد.

وی بیان کرد: تفاوت اساسی که تولید سریال «پدر» با کارهای دیگر داشت این بود که فارغ از دنیای تکنیک، بیان مفاهیم نیز در تولید این مجموعه وجود فراوانی داشت.

توفیقی در پایان از تمامی دست اندرکاران این مراسم و مجموعه رادیو قرآن که به نمایندگی از جامعه قرآنی این برنامه را برگزار کردند، تقدیر و تشکر کرد.

در پایان برگزاری این مراسم با اهدای تندیس و لوح تقدیر و هدایایی از عوامل سریال «پدر» تجلیل به عمل آمد.