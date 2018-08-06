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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

گرشاسبی زودتر از پرسپولیس به اهواز رفت

گرشاسبی زودتر از پرسپولیس به اهواز رفت

سرپرست باشگاه پرسپولیس برای حضور در مراسم سوگواری مادر همسر خود به اهواز سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی برای شرکت در مراسم سوگواری مادر همسر خود به اهواز سفر کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس صبح امروز دوشنبه به اهواز رفت تا در این مراسم شرکت کند. وی پس از حضور در این مراسم به تهران بازخواهد گشت تا امور جاری باشگاه پرسپولیس را دنبال کند.

گرشاسبی در حالی به اهواز سفر کرده است که سرخپوشان پایتخت قرار است چهارشنبه هفته جاری برای بازی در هفته سوم رقابت های لیگ برتر به مصاف استقلال خوزستان در اهواز بروند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه در هفته سوم رقابت های لیگ برتر با استقلال خوزستان دیدار می کند.

کد مطلب 4367073
مهدی مرتضویان

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