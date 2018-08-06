گرشاسبی زودتر از پرسپولیس به اهواز رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی برای شرکت در مراسم سوگواری مادر همسر خود به اهواز سفر کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس صبح امروز دوشنبه به اهواز رفت تا در این مراسم شرکت کند. وی پس از حضور در این مراسم به تهران بازخواهد گشت تا امور جاری باشگاه پرسپولیس را دنبال کند.

گرشاسبی در حالی به اهواز سفر کرده است که سرخپوشان پایتخت قرار است چهارشنبه هفته جاری برای بازی در هفته سوم رقابت های لیگ برتر به مصاف استقلال خوزستان در اهواز بروند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه در هفته سوم رقابت های لیگ برتر با استقلال خوزستان دیدار می کند.