به گزارش خبرنگار مهر، چند ساعت پیش سیاست های جدید ارزی توسط بانک مرکزی اعلام شد و شامگاه روز گذشته یکشنبه ۱۴ مرداد ماه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافت و درباره ارز مسافرتی گفت: ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است ولی کسانی که حواله دریافت کرده‌اند می‌توانند با نرخ قبلی، ارز خود را دریافت کنند.

همتی افزود: باتوجه به مشکلاتی که در ماه‌های اخیر ایجاد شده؛ زین پس با تصمیم دولت خرید و فروش ارز مجددا توسط صرافی‌ها انجام می‌گیرد و به‌این ترتیب متقاضیان ارز مسافرتی و خدماتی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها تأمین کنند.

امروز صبح اما بانک هایی که حواله ارزی مسافران را دریافت می کردند مملو از مسافرانی بودند که با مدارک خود جهت گرفتن حواله ارزی به بانک ها مراجعه کرده بودند. آنها تا ساعت ده صبح منتظر ماندند تا بانک، نرخ امروز یورو و دلار را به آنها اعلام کند که در نهایت در بانک های ارزی یورو به نرخ ۵ هزار و ۱۵۰ تومان فروخته شد.

در ساعات نزدیک به ۱۲ ظهر که دیگر بانک ها نسبت به ارائه ارز دولتی اقدام نمی کردند بر جمعیت مسافران در بانک ها افزوده می شد تا اینکه متصدیان بانک ها به مردم اعلام کردند که تنها تا ساعت ۱۳ حواله ارزی داده می شود .

اکنون هر مراجعه کننده به بانک های عامل حوالی میدان فردوسی با این پاسخ مواجه می شود که ارز مسافرتی تا یک ساعت دیگر یعنی ساعت ۱۴ به کسی داده نمی شود و اگر کسی امروز بلیتش صادر شده با شد یا ویزا بگیرد، فردا از گرفتن حواله ارزی محروم است. برخی دیگر از متصدیان بانک ها می گویند که هنوز به ما ابلاغ نشده آیا فردا هم می توانیم حواله ارزی بدهیم یا نه. همه چیز فردا سه شنبه مشخص می شود.

از سوی دیگر و از آنجا که رئیس بانک مرکزی گفته بود از این پس متقاضیان ارز مسافرتی به صرافی ها مراجعه کنند، از صبح، مسافران در جلوی درب صرافی های میدان فردوسی در رفت و آمد بودند اما همچنان با کاغذهای پشت شیشه که نوشته شده بود: «خرید و فروش ارز تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود» مواجه می شدند.

مردم و مسافران در حوالی صرافی ها هنوز هم در رفت و آمد هستند تا ببینند بالاخره چه زمانی این کاغذها از روی شیشه صرافی ها برداشته می شود. صراف ها به مردم و کسانی که می خواهند ارز حتی برای سفر خود خریداری کنند، می گویند« از فردا می فروشیم اما هنوز نمی دانیم به چه نرخی.»

در صرافی ها امروز دوشنبه نمی توان هیچ ارزی خریداری کرد یا فروخت. از طرفی دلالان همچنان نرخ های متفاوتی اعلام می کنند. یورو از ده هزار و ۵۰۰ تومان خریده می شود تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان. دلار نیز در این بازار غیر قانونی هم اکنون از ۹ هزار تومان تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می شود.