قرارداد انتقال تبریزی از ذوب آهن به استقلال امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر پس از پیوستن مرتضی تبریزی به استقلال و حضور او در تمرینات این تیم، صبح امروز سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به دیدار امیرحسین فتحی رفت و این دو رسماً قرارداد مرتضی تبریزی را نهایی و به امضاء رساندند.

باشگاه های ذوب آهن و استقلال از مدتها پیش برای انتقال تبریزی به جمع آبی پوشان به توافق رسیده بودند و امروز این دو مدیرعامل در جلسه ای که با یکدیگر داشتند، این قرارداد را نهایی کردند. در جلسه امروز به جز فتحی و آذری، علی خطیر هم حضور داشت و این سه در خصوص لیگ هجدهم هم به گفتگو نشستند.