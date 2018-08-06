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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

در جلسه مدیران دو باشگاه؛

قرارداد انتقال تبریزی از ذوب آهن به استقلال امضا شد

قرارداد انتقال تبریزی از ذوب آهن به استقلال امضا شد

قرارداد قطعی انتقال مرتضی تبریزی به استقلال صبح امروز در باشگاه استقلال نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر پس از پیوستن مرتضی تبریزی به استقلال و حضور او در تمرینات این تیم، صبح امروز سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به دیدار امیرحسین فتحی رفت و این دو رسماً قرارداد مرتضی تبریزی را نهایی و به امضاء رساندند.

باشگاه های ذوب آهن و استقلال از مدتها پیش برای انتقال تبریزی به جمع آبی پوشان به توافق رسیده بودند و امروز این دو مدیرعامل در جلسه ای که با یکدیگر داشتند، این قرارداد را نهایی کردند. در جلسه امروز به جز فتحی و آذری، علی خطیر هم حضور داشت و این سه در خصوص لیگ هجدهم هم به گفتگو نشستند.

کد مطلب 4367325

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