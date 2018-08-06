به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ای با سرمایه گذاران در مورد اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی بحث و تبادل نظر کرد.

وی در دیدار با سرمایه گذاران نیروگاه خورشیدی گفت: این سرمایه گذاری در فاز اول ۱۴ مگاوات و شامل دو نیروگاه ۷ مگاواتی و توسعه نیروگاه ها تا ۸۰ مگاوات است که با سرمایه‌گذاری ایرانی و اسپانیایی و مشارکت شهرداری همدان اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان تاکید کرد: همکاری استان همدان با سرمایه گذاران بی نظیر است.

قیاسی بابیان اینکه استان همدان دراستفاده از انرژی خورشیدی اول و پیشگام بوده و تجربه دارد، گفت: سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه خورشیدی در همدان روندی سریع تر خواهد داشت.

وی گفت: در استان فرهنگ سازی برای انرژی خورشیدی انجام شده و زیر ساخت های همکاری لازم وجود دارد.