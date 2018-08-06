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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۱۶

معاون استاندار همدان:

۲ نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت اسپانیایی در همدان اجرا می‌شود

۲ نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت اسپانیایی در همدان اجرا می‌شود

همدان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان گفت: ۲ نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت اسپانیایی در همدان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ای با سرمایه گذاران در مورد اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی بحث و تبادل نظر کرد.

وی در دیدار با سرمایه گذاران نیروگاه خورشیدی گفت: این سرمایه گذاری در فاز اول ۱۴ مگاوات و شامل دو نیروگاه ۷ مگاواتی و توسعه نیروگاه ها تا ۸۰ مگاوات است که با سرمایه‌گذاری ایرانی و اسپانیایی و مشارکت شهرداری همدان اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان تاکید کرد: همکاری استان همدان با سرمایه گذاران بی نظیر است.

قیاسی بابیان اینکه استان همدان دراستفاده از انرژی خورشیدی اول و پیشگام بوده و تجربه دارد، گفت: سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه خورشیدی در همدان روندی سریع تر خواهد داشت.

وی گفت: در استان فرهنگ سازی برای انرژی خورشیدی انجام شده و زیر ساخت های همکاری لازم وجود دارد.

کد مطلب 4367604

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      راندمان پنلهای خورشیدی پایین است و جز وابستگی برای کشور چیزی بدنبال ندارد.

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