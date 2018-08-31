محمد عیدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان گفت: علاوه بر شهرداری، در شورای شهر اصفهان نیز نگاه خوبی به اقتصاد خلاق به ویژه توسعه صنعت سینما دنبال می شود و برهمین اساس لایحه ای به همت کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تدوین و به شهرداری اصفهان ابلاغ شده است تا با بررسی کارشناسانه و ارایه دوباره آن به کمیسیون، شرایط برای تصویب آن فراهم شود.

وی بیان کرد: شورای شهر و شهرداری اصفهان به جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان نگاه فرآیندمحور دارند و این مساله را نیز مورد توجه قرار داده اند که جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان فرآیند یک محصول سالانه در اصفهان است تا در کنار آن فرآیندی را در اقتصاد خلاق طراحی کنند تا صنعتگران سینما در اصفهان به ورود در حوزه سینمای کودک و نوجوان تشویق شوند.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان توضیح داد: البته تمام این موارد به این امر بستگی دارد که بتوانیم در زمینه جذب تسهیلات مالی موفق عمل و بازار اولیه تولید سینما را با ساز و کارهایی که ایجاد می کنیم با بازار ثانویه مرتبط کنیم. طی ۳۱ سالی که جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان عمدتا در اصفهان برگزار می شده است، این امر به صورت نقطه ای صورت می گرفته به این معنا که اصفهان عموما تنها محل برگزاری جشنواره بوده و هیچ کار خاصی برای برگزاری این جشنواره در شهر اصفهان انجام نمی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت دایمی شدن این جشنواره در شهر اصفهان بیان کرد: دایمی شدن برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان سبب شد تا برنامه ریزی و جهت گیری های لازم در این باره صورت گیرد و دفتر تخصصی سینما در شهرداری برنامه ریزی هایی را برای کار روی سینمای کودک و نوجوان در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم این برنامه ها با موفقیت همراه باشد.

عیدی افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از سال گذشته حمایت لازم برای تولید چند اثر سینمایی را با حمایت و همکاری انجمن سینمای جوانان انجام داد که از بین این آثار ۲ فیلم با کارگردانان اصفهانی برای حضور در جشنواره پذیرفته شده است. البته دبیر جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان این قول را به ما داده است که این آثار به اکران عمومی برسند.

وی تاکید کرد: البته از هنرمندان تهرانی نیز برای تولید فیلم در اصفهان از ما درخواست حمایت کرده بودند که بیشتر این حمایت در نوع ارایه خدماتی مانند در اختیار گذاشتن لوکیشن بوده که شهرداری اصفهان همکاری لازم در این زمنه را انجام داده است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در پاسخ به این پرسش که حمایت از آثار سینمایی در حوزه کودک و نوجوان توسط این نهاد با نگاه شهری صوت می گیرد، بیان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان بر این باور است که باید ظرفیت های بومی خود در حوزه سینما را جهانی کنیم همچنین براین باوریم که این جشنواره یک جشنواره کاملا بین المللی است و باید المان های بین المللی خود را حفظ کند. این امر به آن معنا است تا شرایطی را فراهم کنیم که ظرفیت های بومی اصفهان تبدیل به تولیدات جهانی شود.

وی ادامه داد: در این راستا ۲ راهکار پیش روی ما وجود دارد، اول اینکه بودجه ای طراحی شود تا حمایت مالی از تولیدات سینمای کودک و نوجوان صورت گیرد. دوم اینکه تسهیلات لازم در حوزه اقتصاد فرهنگ و خلاق و توسعه صنعت سینما در اصفهان صورت گیرد تا سینماگران اصفهان بتوانند در این امر با حوزه های تخصصی و کارشناسی این حوزه مراودات لازم را داشته باشند.

این مقام شهری در اصفهان توضیح داد: علاوه بر آن در این حوزه تسهیلگری شهرداری اصفهان می تواند شبکه های تعاملی را تعریف کند تا سینماگران بتوانند این امر را محقق کنند. معتقدیم برای ورود به توسعه صنعت سینما نه تنها باید ظرفیت های بومی خود را گسترش دهیم بلکه باید از فیلمسازان غیر بومی استان اصفهان که تمایل به تولید فیلم در این استان دارند نیز حمایت کنیم اما متاسفانه از نظر اقتصادی نمی توانیم در چنین زمینه ای گام برداریم.

وی تاکید کرد: البته اولویت ما این است که در استان اصفهان در زمینه جریان سینمای کودک و نوجوان یک جریان تاثیرگذار ایجاد کنیم اما این تصمیم به آن معنا نیست که از تولید فیلم از دیگر حوزه های سینمایی فاصله بگیریم.

عیدی در پایان گفت: در حوزه سالن سازی سینما نیز بخش خصوصی با موفقیت در شهر اصفهان وارد شده است. شورای شهر نیز در زمینه سالن سازی خیابان چهارباغ را در اولویت خود قرار داده است و بخشی از هزینه به روزرسانی سینماهای این بخش را برعهده گرفته است تا تبدیل به یک مسیر رویداد هنری سینمایی شود.