حذف دریافت ورودی به رقابت های ورزشی از ورزشکاران کارگر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رمضی ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هئیت ورزش کارگری لرستان در سخنانی، اظهار داشت: برگزاری رقابت ها و همچنین توجه به ورزشکاران موجب ایجاد انگیزه در بین کارگران ورزشکار می شود.

وی با اشاره به برگزاری ۲۵ مجمع انتخابات هئیت ورزش کارگری در کشور، عنوان کرد: جمعیت جامعه ورزش کارگری کشور حدود ۱۴ میلیون نفر بوده که البته به دلیل گستردگی رشته های ورزشی این تعداد ورزشکار در کشور نیازمند به حمایت در حوزه های مختلف هستند.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری، بیان داشت: این در حالیست که به دلیل مهیا نبودن برخی از شرایط و زیرساخت ها جامعه ورزشکار کارگری برخی استان ها مورد توجه قرار نگرفته اند.

رمضی با اشاره به حذف دریافت ورودی به رقابت های ورزشی از ورزشکاران کارگر، عنوان کرد: همچنین تقویم ورزش کارگری کشور اردیبهشت ماه امسال اعلام شده و برنامه ریزی لازم برای تحقق آن در سطح کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری هشت رقابت قهرمانی کشور، گفت: همچنین برگزاری ۳۷ رقابت ملی، ۱۵ جایزه بزرگ، ۲۲ رقابت فوق برنامه ورزش کارگری در تقویم سال ۹۷ پیش بینی شده است.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری با اشاره به فعالیت ۳۶ انجمن ورزش کارگری در کشور، گفت: ساماندهی این انجمن ها از اولویت های این فدراسیون است.