سفیر صربستان به رادیو فرهنگ رفت/ امیدواری برای تبادلات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد دراگان تودورویچ سفیر کشور جمهوری صربستان در استودیو ضبط رادیو فرهنگ حضور پیدا کرد و درباره تعامل فرهنگی ایران و صربستان به زبان فارسی صحبت کرد.

سفیر صربستان پس از آن در دفتر محمد صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ گفتگو کرد و در این دیدار درباره تبادلات فرهنگی ایران و صربستان گفت: بیش از ۱۰۰ سال است که آثار ایرانی به زبان صربی ترجمه شده است و این نشان از ریشه دار بودن این تبادلات دارد.

وی همچنین عنوان کرد: نزدیک به هزار کلمه در زبان صربی وجود دارد که برگرفته از زبان فارسی است و هم اکنون در میان مردم صربستان رواج دارد. همچنین کتاب های سعدی و حافظ به زبان صربی ترجمه شده است که چندی پیش در باغ کتاب رونمایی شد.

محمدصادق رحمانیان نیز ضمن خوشامدگویی به سفیر صربستان بیان کرد: کشور ایران دارای تمدن و فرهنگ بسیار ریشه داری است و زبان فارسی نیز بیش از هزار سال با گویش های متنوع در ایران و کشورهای دیگر رواج دارد.

مدیر رادیو فرهنگ گفت: معروف است که زبان فارسی شیرین است و با لهجه دیگر کشورها و از جمله صربی حلاوت و شیرینی اش ۲ برابر می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که زمینه تبادلات فرهنگی همچنان تداوم پیدا کند.

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