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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

سفیر صربستان به رادیو فرهنگ رفت/ امیدواری برای تبادلات فرهنگی

سفیر صربستان به رادیو فرهنگ رفت/ امیدواری برای تبادلات فرهنگی

دراگان تودورویچ سفیر کشور جمهوری صربستان در ایران به دعوت مدیر رادیو فرهنگ مهمان برنامه «پارسی نامک» شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد دراگان تودورویچ سفیر کشور جمهوری صربستان در استودیو ضبط رادیو فرهنگ حضور پیدا کرد و درباره تعامل فرهنگی ایران و صربستان به زبان فارسی صحبت کرد.

سفیر صربستان پس از آن در دفتر محمد صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ گفتگو کرد و در این دیدار درباره تبادلات فرهنگی ایران و صربستان گفت: بیش از ۱۰۰ سال است که آثار ایرانی به زبان صربی ترجمه شده است و این نشان از ریشه دار بودن این تبادلات دارد.

وی همچنین عنوان کرد: نزدیک به هزار کلمه در زبان صربی وجود دارد که برگرفته از زبان فارسی است و هم اکنون در میان مردم صربستان رواج دارد. همچنین کتاب های سعدی و حافظ به زبان صربی ترجمه شده است که چندی پیش در باغ کتاب رونمایی شد.

محمدصادق رحمانیان نیز ضمن خوشامدگویی به سفیر صربستان بیان کرد: کشور ایران دارای تمدن و فرهنگ بسیار ریشه داری است و زبان فارسی نیز بیش از هزار سال با گویش های متنوع در ایران و کشورهای دیگر رواج دارد.

مدیر رادیو فرهنگ گفت: معروف است که زبان فارسی شیرین است و با لهجه دیگر کشورها و از جمله صربی حلاوت و شیرینی اش ۲ برابر می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که زمینه تبادلات فرهنگی همچنان تداوم پیدا کند.

برنامه «پارسی نامک» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی مریم مردانی در حال پیش تولید است.

کد مطلب 4369254
عطیه موذن

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