خودروی یک نفره کشویی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تابه حال خودروهای یک نفره متعددی ساخته شده اند. با کمک این خودروهای کوچک می توان در محیط های شهری پرترافیک به راحتی رفت و آمد کرد. اما به تازگی خودروی یک نفره ای به نام iEV X ساخته شده که می تواند در صورت نیاز بزرگتر شود تا فضا برای سرنشین دوم نیز فراهم کند.

البته در حال حاضر فقط نمونه اولیه این خودروی آلمانی ساخته شده است. طول و عرض این خودرو به ترتیب ۱۶۰ و ۷۸ سانتیمتر است. هنگامیکه راننده بخواهد فرد دیگری را در خودرو سوار کند، طول وسیله نقلیه به طور الکتریکی افزایش یافته و به ۱۹۰ سانتیمتر می رسد. همچنین یک صندلی تاشو در پشت راننده ظاهر می شود. اگر سرنشینان بار نیز همراه خود داشته باشند طول خود به ۲۲۰ سانتیمتر می رسد. البته هنگام افزایش طول خودرو، دو طرف آن باز باقی می ماند.

این خودروی ۱۱۵ کیلوگرمی به وسیله یک باتری لیتیوم یونی ۴۸ ولتی کار می کند که می تواند با یکبار شارژ ۶۰ کیلومتر را طی کند. هر بار شارژ خودرو ۳ ساعت طول می کشد. علاوه بر آن یک پنل خورشیدی با ظرفیت ۴۰ وات نیز روی سقف خودرو نصب شده که هنگام توقف وسیله نقلیه، باتری آن را شارژ می کند.

بالاترین سرعت خودرو نیز ۴۵ کیلومتر برساعت اعلام شده است.

نمونه لوکس تر این خودرو به نام iEV X+ باتری ۷۲ ولتی دارد و می تواند با یکبار شارژ ۱۲۰ کیلومتر را طی کند. پنل خورشیدی روی سقف خودرو نیز ظرفیت ۶۰ وات را دارد. بالاترین سرعت خودرو نیز ۶۰ کیلومتر برساعت است.

ویژگی های افزودنی هر دو مدل آیینه بغل هایی است که به طور برقی جمع و باز می شوند. علاوه برآن خودرو مجهز به دوربین پشتی واید انگل، یک نمایشگر لمسی ۷ اینچی، سیستم چراغ های ال ای دی و شاسی های استیل است. بدنه وسیله نقلیه نیز از پنل های آلومینیومی ساخته شده است.