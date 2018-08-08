به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، معرفی و بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال» با حضور احمد یوسف زاده نویسنده، مرتضی سرهنگی، سعید اوحدی، علیرضا رحیمی و جمعی از چهره‌های فرهنگی و مذهبی کشور روز دوشنبه بیست ودوم مردادماه در فرهنگسرای مهر برگزار می‌شود.

کتاب اردوگاه اطفال که در ادامه کتاب «آن بیست و سه نفر» توسط احمد یوسف زاده به رشته تحریر درآمده و تقریظ مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشته، معر فی و بازخوانی می‌شود.



«اردوگاه اطفال» روایت دو سال خاطره از اتفاقات تلخ وشیرین و حماسه‌های باورناپذیر است که آفرینندگان آن نه ارتشی‌های سرد و گرم چشیده بودند و نه پاسدارهای جان بر کف، بلکه اسیران نوجوانی بودند که حزب بعث از اردوگاه‌های اسرا انتخاب و به آن بیست و سه نفر ملحق کرد تا برنامه تبلیغ علیه ایران را با حربه "کودکان جنگ" ادامه بدهد.



بازخوانی این اثر با مشارکت انتشارات سوره مهر؛ روز دوشنبه 22 مردادماه ساعت 18 با حضور سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، عبدالحمید قره‌داغی مدیر عامل انتشارات سوره مهر، حامد عسگری شاعر ، علیرضا رحیمی نماینده مجلس و از کودکان اسیر و مهدی طحانیان روای کتاب «همه سیزده سالگی‌ام» که روایت آنها در کتاب «اردوگاه اطفال» آمده است برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به نشانی اتوبان شهید تندگویان، خیابان شهید لطیفی، کوچه تگرگ، بوستان بعثت، فرهنگسرای مهر مراجعه فرمایند.