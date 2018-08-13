به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۶۷۰ نفره ایران در بازی‌های آسیایی شامل ورزشکاران، کادرفنی، سرپرستان، کادر پزشکی، تیم رسانه و مسئولان این روزها در حال اعزام به مسابقات هستند که از ۲۷ مردادماه جاری در جاکارتای اندونزی برگزار می‌شود.

تیم ملی بوکس ایران نیز با ۳ بوکسور در بازی‌های آسیایی جاکارتا شرکت می‌کند، از آنجا که بوکس ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های آسیایی جزو رشته‌های مدال‌آور بوده و در اینچئون نیز موفق به کسب ۲ مدال نقره و یک برنز شد، حالا انتظارات از مشتزنان ایرانی هم بالا رفته و همه در انتظار افتخارآفرینی این تیم جوان هستند.

علی مظاهری ورزشکار کرمانشاهی و مربی تیم ملی بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بچه ها در اردوی آخر هستند و بر روی سرعت کار می‌کنند، تاکنون نیز هشت اردو برگزار کرده ایم.

وی افزود: از ۴۰ بورکسوری که در رقابت‌های قهرمان کشوری انتخاب کرده‌ایم، بهترین‌ها در تورنومنت‌ها خود را نشان دادند و بهترین مدال‌ها را کسب کردند که همین افراد هم به این مسابقات اعزام می شوند.

مظاهری شانس کسب مدال بوکسورهای ایرانی در بازی‌های آسیایی نیز گفت: کار خیلی سختی است، نمی‌شود قول داد اما بچه‌ها برای مدال می‌جنگند امیدوارم که با مدال برگردیم.

وی درباره رقبای مشتزنان ایرانی نیز بیان داشت: تقریبا همه رقبای بچه‌ها را می شناسیم، قزاقستان، ازبکستان، چین، تایلند، فیلیپین، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان حریفان اصلی ما هستند.

مربی تیم ملی بوکس خاطرنشان کرد: البته ما دست و پا بسته به این مسابقات نمی رویم امیدواریم آن روز، روز بچه‌ها باشد و بتوانیم با مدال برگردیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با دعای خیر مردم در بدرقه کاروان جمهوری اسلامی ایران بتوانیم با مدال‌های خوش رنگی برگردیم.

این ورزشکار کرمانشاهی بیان داشت: از مسئولان استان خواهشمندیم به وضعیت ورزش رسیدگی کنند و همان نگاه سایر استان‌های به ورزشکاران را داشته باشند زیرا ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد امیدواریم به جایگاه اصلی برگردد.