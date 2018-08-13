به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا حسنی سعدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار داشت: در سنوات گذشته ساختمان اداری شهرستان های راور، رابر، عنبرآباد، کهنوج، کوهبنان احداث یا خریداری شده است.

وی افزود: ساختمان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بم در اثر زلزله تخریب شده بود که نوسازی و از ابتدا ساخته شد. این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسنی سعدی عنوان کرد: مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران استان کرمان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درمانگاه ایثارگران کرمان سال ۹۵ به ۱۷۵ هزار نفر خدمات ارائه کرده، در سال ۹۶ این خدمات به ۲۲۶ هزار نفر رسیده که ۹۰ درصد خدمات مربوط به ایثارگران استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مرکز علمی کاربردی بنیاد شهید با هزار و ۶۰۰ نفر دانشجو در بین استان ها رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: ۴۹ اثر فرهنگی مکتوب از جمله فرهنگ اعلام شهدا، دفتر وصایای شهدا، کتاب «جاودانه های تاریخ» شامل زندگینامه ۹۰ فرمانده گردان، «در انتظار پرواز» شامل زندگینامه ۴۷ جانباز قطع نخاع و... به چاپ رسیده و در کتابخانه های مراکز فرهنگی توزیع شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان عنوان کرد: در سال گذشته ۱۴ هزار نفر دیدار از خانواده شهدا و ایثارگران استان انجام شد.

حسنی سعدی بیان کرد: نور پردازی گلزار شهدای کرمان در سال گذشته با همت استاندار سابق انجام شد و رتبه ساماندهی گلزار شهدای استان کرمان در کل کشور اول است.

وی افزود: ۸۴۷ گلزار در استان کرمان با شش هزار و ۴۱۸ شهید وجود دارد که از این تعداد ۵۷۸ گلزار با پنج هزار و ۳۳۴ مزار شهید ساماندهی شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان تصریح کرد: ساماندهی ۲۵۸ گلزار باقی مانده که یک مزار یا چند مزاری هستند و ۱۱ گلزار در دست اقدام داریم.

حسنی سعدی ابراز داشت: سال گذشته پنج کمیسیون پزشکی برگزار کردیم که هزار و ۲۵۰ نفر در این کمیسیون ها شرکت کردند.

وی عنوان کرد: ۴۲ هزار و ۷۹۴ نفر از رزمندگان ایران که ۸۰ درصد آنها مجروح بودند در طول هشت سال دفاع مقدس به اسارت دشمن در آمدند که در ۲۱ اردوگاه و زندان عراق نگهداری می شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: ۷۲ هزار و ۱۱۳ نفر اسرای عراقی در ایران وجود داشت که از این میزان ۱۵ درصد حاضر به برگشت به عراق نشدند.

۲۱۸ نفر از آزادگان استان کرمان پر کشیدند

حسنی سعدی تصریح کرد: حدود پنج هزار نفر از آزادگان کشورمان در سنوات گذشته بر اثر آثار شکنجه به رحمت خدا رفته اند و تعدادی از اسرا در زندان های بعثی به شهادت رسیدند.

وی سخت ترین شرایط اسارت را مربوط به مفقودانی دانست که توسط صلیب سرخ ثبت نام نشده بودند و افزود: اسرای قطع نخاع هم دوران سختی را پشت سر گذاشتند.

وی ادامه داد: براساس برخی آمار ۲۰ نفر اسیر قطع نخاع ایرانی به اسارت دشمن در آمده بودند که سه نفر آنها مربوط به استان کرمان است؛ یکی از این افراد به نام غلامعلی محمدی در تهران بستری است.

حسنی سعدی ابراز داشت: ۱۸ نفر از آن بیست و سه نفر از استان کرمان بوده اند که امثال امیر هوشنگ شاهپسندی هزار ضربه کابل را تحمل کرد و شهید مرتضی افتتاحی، شهید مهدی شجاعی تنها بخشی از قهرمانان آزاده استان هستند.

وی تصریح کرد: ۲۱۸ نفر از هزار و ۲۸۴ نفر آزاده استان کرمان به رحمت خدا رفته اند.

حسنی سعدی گفت: چهار نفر خانم آزاده به نام های معصومه آباد، فاطمه ناهیدی، شمسی بهرامی، حلیمه آزموده ۴۰ ماه اسارت شرافتمندانه را تحمل کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان تصریح کرد: «پایی که جا ماند»، «آن بیست و سه نفر» و «اردوگاه اطفال» آثاری غنی و مفید از خاطرات آزادگان و ادبیات بازداشتگاهی است.

حسنی سعدی عنوان کرد: ۷۱ هیئت مذهبی قرآنی توسط آزادگان در کل کشور وجود دارد که بسیار فعال هستند و از این تعداد یک هیئت در شهر کرمان فعال است.

وی گفت: ۴۱ شهید مدافع حرم در استان کرمان داریم که هفت نفر آنها ایرانی است و ۳۴ شهید شیعه فاطمیون هستند.