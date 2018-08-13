به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: در این مقطع تاریخی که نیاز وافر به ازدواج و اشتغال است باید این سیره علوی را در جامعه گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین واژه تربیت جایگزین تعلیم شده است، بیان کرد: این سند نقشه راه را روشن کرده و در همین راستا در کنار آموزش های رسمی برنامه های متعددی در ادارات فرهنگی، هنری، قرآن و عترت و پرورشی اجرا می شود.

شرکت ۹۵ درصد کارکنان فرهنگی در مسابقات قران و عترت

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در طول سال تحصیلی ۹۵ درصد همکاران فرهنگی در مسابقات قران و عترت شرکت کردند، عنوان داشت: تلاش می کنیم برابر با این سند علاوه بر رشد علمی و فناوری به بحث پرورش اجتماعی، سیاسی، دینی، اخلاقی و زیستی دانش آموزان نیز پرداخته شود.

موسوی کیا ادامه داد: به همین منظور در کنار برنامه های رسمی مجموعه آموزش و پرورش تشکل های مختلفی در مدرسه حضور دارند که سرامد این تشکل ها بسیج دانش آموزی است.

وی، اردوهای راهیان نور را یکی از اقدامات خوب و مؤثر بسیج دانش آموزی عنوان کرد و گفت: در این طرح دانش آموزان از شرقی ترین نقطه کشور به غربی ترین نقطه کشور اعزام و با دلاوری ها و شجاعت مردان دفاع مقدس آشنا می شوند که در گفتار و رفتار آن ها اثرات مثبت زیادی دارد.

فردای انقلاب در گرو تلاش امروز دانش آموزان است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در طول سنوات گذشته رتبه های خوبی تشکل های دانش آموزی استان کسب کرده اند، بیان داشت: تلاش می شود با تربیت جنبه های مختلف فردی دانش آموزان مدیران لایق و اثر بخش برای انقلاب اسلامی باشند و فردای انقلاب در گرو کار و تلاش این عزیزان است.

موسوی کیا، آموزش و پرورش را فصل مشترک بین حاکمیت و ملت دانست و افزود: آموزش و پرورش و شان و مقام خدایی دارد و امیدواریم بتوانیم در یک تعامل خوب با سایر دستگاه ها با هم افزایی و همفکری به وظیفه و رسالت خود که همان ارتقاء سطح فرهنگی و علمی جامعه است، عمل کنیم.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش در همه لایه ها حضور دارد و متعلق به همه مردم است.