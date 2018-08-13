به گزارش خبرنگار مهر، داستان حضور مجید عسگری در ترکیب تیم ملی وزنه برداری ایران برای حضور در بازیهای آسیایی، شبیه به رفت و آمدهای متداول اهالی ورزش شده است. عسگری مدتها پیش به عنوان نفر ذخیره در ترکیب تیم اعزامی وزنه برداری ایران به بازیهای آسیایی معرفی شد تا اینکه تغییر در اوزان این مسابقات باعث شد کادر فنی نام او را هم به عنوان ملی پوش اصلی در ترکیب قرار دهند و او بتواند همچون دیگر همقطاران خود در جاکارتا به روی تخته برود.

هنوز ۲۴ ساعت از این اتفاقات نگذشته بود که مجید عسگری در واکنش به تصمیم کادر فنی اعلام کرد به هیچ عنوان از این موضوع خوشحال نیست، چراکه به دلیل درج نام او به عنوان نفر ذخیره در لیست تیم ملی و به دنبال آن عدم انجام تمرینات سنگین و جدی برای بازیهای آسیایی، شرایط خوبی برای وزنه زدن در جاکارتا ندارد و حضور او در ترکیب تیم ملی چندان امیدبخش نیست. این وزنه بردار معتقد بود اگر زودتر به او اطلاع داده بودند و بحث تغییر اوزان در بازیهای آسیایی را جدی تر پیگیری می کردند، وی می توانست با تمرین و تلاش لازم به مرز آمادگی ایده آل برسد.

البته عسگری به همین اظهارات بسنده نکرد. وی دوشنبه هفته گذشته در حالیکه آی.دی کارتش برای شرکت در بازی های آسیایی هم صادر شده بود به محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی گفت که با توجه به شرایط جسمی هیچ شانسی برای رفتن روی سکو ندارد و از حضور در این مسابقات انصراف داد.

اما حالا بعد از گذشت یک هفته از انصراف، مجید عسگری دوباره از بازگشت به ترکیب تیم ملی وزنه برداری خبر داد که نشان می دهد از تصمیم عجولانه و احساسی اش برای عدم اعزام به جاکارتا منصرف شده است. بدین ترتیب فدراسیون وزنه برداری نیز صبح امروز اعلام کرد در پی درخواست عسگری و سپس موافقت فدراسیون و کادر فنی، وی دوباره به جمع مسافران جاکارتا اضافه و به بازیهای آسیایی اعزام می شود!

ملی پوش دسته۶۹ کیلوگرم تیم وزنه برداری ایران هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارد و فدراسیون وزنه برداری نیز نامش را به کمیته ملی المپیک ارسال کرده تا با پیگیری های لازم بتواند در بازیهای آسیایی روی تخته برود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی از ۲۸ مردادماه آغاز می شود. علی مکوندی در دسته ۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی و کیانوش رستمی وزنه برداران دسته ۹۴ کیلوگرم، علی هاشمی و محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم ، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ملی پوشان فوق سنگین وزنه برداری کشورمان نفرات اعزامی به این مسابقات هستند.