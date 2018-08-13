به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسلام آباد، ایران مقصد نخستین سفر خارجی «عمران خان» نخست وزیر منتخب پاکستان است.

وی قصد دارد در نخستین سفر خارجی اش پس از انتخاب به عنوان رئیس دولت پاکستان به ایران و سپس به عربستان سفر کند.

بر این اساس سفر مذکور پس از برگزاری مراسم تحلیف وی انجام خواهد گرفت.

این در حالی است که مراسم سوگند نخست وزیر جدید پاکستان در روز ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) برگزار می شود.

گفتنی است حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که در ۱۱۶ منطقه انتخاباتی پیروز شده بود موفق شده با جذب نظر ۹ نماینده دیگر، ۱۲۵ نفر را از طریق رای مستقیم به پارلمان وارد کند.