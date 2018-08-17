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۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

بازیهای آسیایی ۲۰۱۱۸ اندونزی؛

دلفی: تمرکزم بیشتر روی موفقیت تیم امید است نه ترانسفر شدن

دلفی: تمرکزم بیشتر روی موفقیت تیم امید است نه ترانسفر شدن

مهاجم تیم امید ایران گفت: ابتدا به فکر ترانسفر نبودم چون با تمام وجود برای بازیهای آسیایی و موفقیت تیم امید به اینجا آمدم و آن برای من از همه چیز مهم تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس دلفی درباره برتری مقابل کره شمالی اظهار داشت: خداراشکر روند رو به جلو داریم. ارنج ما ما نسبت به دیدار قبل تفاوت داشت. در بازی اول  می خواستیم برابر عربستان به پیروزی برسیم اما این اتفاق نیفتاد تا برای این بازی قطعا بدانیم حریف را شکست می دهیم که این خداراشکر این اتفاق افتاد. 

او درباره بهتر بودن تیم ملی در دیدار دوم برابر کره شمالی به نسبت بازی اول برابر عربستان گفت: در بازی اول حضور برابر عربستان برای ما استرس زا بود. هر چند تصور هم نمی کردیم عربستانی ها اینقدر تیم خوبی باشند. اما پس از آن دیدار برای بازی دوم فقط آمده بودیم که بازی را ببریم که با توجه بازی زیباتری که ارائه دادیم و انگیزه ای داشتیم موفق به این کار شدیم.  

مهاجم تیم امید ادامه داد: یک تیم خوب نیمکت خوبی هم دارد و همانطور که دیدید بازیکنانی که در جریان بازی هم به میدان آمدند توانستد موثر واقع شوند و حتی گلزنی کنند. 

من ابتدا به فکر آیندهوون و این چیزها نبودم چرا که با تمام وجود برای بازیهای آسیایی و موفقیت تیم امید به اینجا آمدم و آن برای من از همه چیز مهم تر است. اما خدا را شکر پس از اتفاقی که افتاد توانستیم با این تیم توافق کنیم که در یک وقت دیگر من به هلند بروم. اگر اینطور نمی شد مطمئن باشید در تیم امید می ماندیم و بازی برای کشورم در این تورنمنت حساس را رها نمی‌کردم که به آیندهوون بروم.

کد مطلب 4377131

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