به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، وحید یزدانیان به امضای تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: مطابق این تفاهمنامه، نیروهای مسلح باید ۳ هزار نفر را به وزارت ارتباطات معرفی کنند تا بعد از شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه، ۱۵۰۰ نفر برای آموزش دوره هایICT سربازان برگزیده شوند.

وی با تاکید براینکه برای گزینش مربیان ابتدا باید چارچوب مربیگری آنها تدوین می شد، اظهار کرد: این دانشکده، ۱۴ زیررشته در حوزه ICT را برای مهارت آموزی سربازان تعریف کرد تا با آموزش مربیان هر یک از آنها توانایی تدریس در ۶ زیر رشته را بدست آورند که در حال حاضر با تعاملی که با ستاد نیروهای مسلح داشته ایم ۳ هزار نفر برای آزمون کتبی مربیان در نیمه شهریور ماه به دانشکده معرفی می شوند.

یزدانیان با اعلام اینکه کارنامه آزمون دهندگان بلافاصله پس از آزمون استخراج می شود، گفت: با توجه به سطح نمره ها، دو هزار نفر از تاریخ ۲۴ شهریور تا هفته اول مهرماه برای مصاحبه تخصصی در سراسر کشور دعوت می شوند.

رئیس دانشکده پست و مخابرات با بیان اینکه ضوابط مصاحبه توسط این دانشکده تدوین شده است، خاطرنشان کرد: پس از مصاحبه، نمره آزمون و ویژگی های فردی مانند فن بیان، مدرک تحصیلی و غیره، ملاک انتخاب و گزینش ۱۵۰۰ نفر مربی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای ۴۰ درصد مصاحبه شوندگان گواهی نامه مربیگری صادر می شود، افزود: با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور در ۱۷۳ مرکز این سازمان برای سایر برگزیدگان دوره های مربیگری به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود تا برای آموزش سربازان آماده شوند.

در اسفندماه سال ۹۶ گذشته، تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امضا شد. براساس این تفاهم نامه دستگاههای دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال زایی جوانان را شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به حوزه اشتغال فراهم شود.