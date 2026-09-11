امام جمعه گناوه: دشمن به دنبال جنگ شناختی و ایجاد اختلاف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته گناوه با سفارش به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: امیدوارم در همه مراحل زندگی، چه در خلوت و چه در جلوت، خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال، رفتار و کردار خود بدانیم.
وی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) در نهجالبلاغه درباره ثمرات تقوا افزود: حضرت در خطبه ۲۳۰ نهجالبلاغه ثمرات تقوا را بیان کردهاند که نخستین ثمره آن، رسیدن به راستی و درستی است.
تقوا؛ کلید راستی و توشه آخرت
امام جمعه گناوه بیان کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) میفرماید «إِنَّ تَقْوَی اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ»؛ تقوای الهی کلید رسیدن به درستی و راستی است، همانگونه که برای رسیدن به یک گنجینه ارزشمند به کلید نیاز داریم، برای رسیدن به گنجینه راستی و درستی نیز کلید آن تقوای الهی است.
وی دومین ثمره تقوا از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) را ذخیره روز قیامت عنوان کرد و گفت: قرآن کریم نیز میفرماید «فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی» و بهترین توشه برای روز قیامت، تقوا است.
حجت الاسلام رکنیحسینی ادامه داد: سومین ثمره تقوا از دیدگاه امیرالمومنین (ع) ، رهایی انسان از قید و بندها و وابستگیها است و انسان باتقوا میتواند از بسیاری از وابستگیهایی که او را گرفتار میکند، نجات پیدا کند.
وی چهارمین ثمره تقوا از دید امیرالمومنین (ع) را نجات از هلاکت دانست و افزود: بسیاری از هلاکتهای انسان ناشی از پیروی از هوای نفس است و اگر انسان بتواند با هوای نفس خود مخالفت کند، زمینه نجات و سعادت او فراهم خواهد شد.
آمریکا در جبهههای مقاومت ضربه خورده است
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: امروز آمریکا در همه جبهههای مقاومت در حال ضربه خوردن است و آنچه در یمن شاهد هستیم، نمونهای از این واقعیت است.
وی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح یمن و جبهه انصارالله افزود: نیروهای مقاومت یمن توانستهاند ضربات مهمی به دشمن وارد کنند و حتی بخشی از نیروهای وابسته به عربستان و امارات را به اسارت بگیرند.
حجت الاسلام رکنیحسینی با اشاره به عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر گفت: این حوادث انسان را به یاد عملیات بیتالمقدس میاندازد که در آن حدود ۱۹ هزار نفر از نیروهای بعثی به اسارت نیروهای جمهوری اسلامی ایران درآمدند.
وی افزود: امروز نیز شاهد هستیم پایگاهها و تجهیزات دشمن در اختیار نیروهای مسلح یمن قرار میگیرد و این همان آیندهنگری و دوراندیشی امام شهید امت است که پیشبینی کرده بودند روزی تسلیحات عربستان به دست مجاهدان یمنی خواهد افتاد و امروز این پیش بینی ها محقق شده است.
دشمن همه گزینههای خود را در برابر ایران آزموده است
امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمن طی ماههای گذشته تلاش کرده است از ابزارهای مختلف برای فشار بر ملت ایران استفاده کند، تصریح کرد: دشمن جنگ نظامی را علیه ایران اسلامی آغاز کرد و شکست خورد، محاصره دریایی و اقتصادی را دنبال کرد و شکست خورد و به زیرساختهای کشور حمله کرد اما به اهداف خود دست پیدا نکرد.
وی با اشاره به توطئه های مختلف دشمن برای تحت فشار دادن ایران اسلامی گفت: امروز ملت ایران باصلابت و استوار در برابرهمه توطئه های دشمنان ایستاده و دشمن را مستاصل و شکست داده و دشمن را محو اراده و صلابت و اقتدار خود کرده است .
وی با اشاره به تلاش برای فعال کردن سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه گفت: آمریکا و همپیمانانش تصور میکنند با فعال کردن مکانیسم ماشه میتوانند فشار بیشتری بر ایران وارد کنند، در حالی که گزینه اقتصادی و تحریمهای آنها نتیجه مورد انتظارشان را نداشته و گزینه نظامی آنها نیز با مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح کشور ما شکست خورده است و همه این تلاش ها و ارجاع پرونده ایران به شورای حکام نیز برای دشمن بی نتیجه است.
حجت الاسلام رکنیحسینی خاطرنشان کرد: البته تحریمها میتواند مقداری فشار بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کند، اما دشمن به آن نتیجهای که به دنبال آن بود نرسیده و نخواهد رسید و بار دیگر در برابر ملت ایران شکست خواهد خورد.
امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز همه این کشورها باید به ایران اسلامی به عنوان یک کشور قدرتمند نگاه کنند و چاره ای هم جز این ندارند.
اقتدار نیروهای مسلح ایران؛ عامل بازدارندگی دشمن
امام جمعه گناوه با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: امروز دشمن جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد و برای انجام عملیاتهای خود ناچار است از روشهای پیچیده و تجهیزات مختلف و زیردریایی های هوشمند استفاده کند.
وی با اشاره به بهدست آمدن برخی تجهیزات پیشرفته و زیردریایی هوشمند دشمن توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این اتفاق نشاندهنده توان و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحقیری برای دشمن آمریکایی است و این تجهیزات میتواند در اختیار دانشمندان و متخصصان کشور ما قرار گیرد.
حجت الاسلام رکنیحسینی ادامه داد: آمریکا مدعی بود که توان نظامی و نیروی دریایی و بهویژه توان پهپادی ایران را از بین برده است، اما امروز شاهد هستیم تجهیزات پیشرفته دشمن به دست نیروهای مسلح ایران اسلامی میافتد و مهندسی معکوس را در زمینه این تجهیزات انجام خواهند داد.
وی با اشاره به سرنگونی پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکایی در سالهای گذشته اظهار کرد: در آن زمان نیز شبکههای معاند تلاش کردند توان ایران را انکار کنند و مدعی شدند آنچه نمایش داده میشود ماکت است، اما توان علمی و فنی جوانان ایران نشان داد که این ظرفیت و توان واقعی ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: امروز این تجهیزات به دست دانشمندان و جوانان توانمند ایران اسلامی مهندسی معکوس خواهد شد.
دشمن از پیشرفت علمی ایران هراس دارد
امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمن امروز از توان علمی و شجاعت جوانان ایرانی هراس دارد، گفت: دشمن حتی دانشگاهها و مراکز علمی کشور را هدف قرار میدهد، اما علم قابل نابود کردن نیست و جوانان ایرانی میتوانند مسیر پیشرفت علمی کشور را ادامه دهند.
وی افزود: توانمندیهای دفاعی و علمی کشور نتیجه تلاش دانشمندان و جوانان ایرانی است و دشمن از همین توان علمی و شجاعت جوانان ما هراس دارد.
خروج آمریکا از عراق؛ نشانه شکست سیاستهای واشنگتن
حجت الاسلام رکنیحسینی با اشاره به تحولات عراق اظهار کرد: آمریکاییها در عراق به دنبال خلع سلاح حشدالشعبی بودند، اما امروز شاهد تغییر شرایط و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هستیم.
وی افزود: حتی برخی تحلیلگران نیز اذعان دارند که خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشانه شکست سیاستهای واشنگتن و افزایش قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
دشمن به دنبال جنگ شناختی و ایجاد اختلاف در جامعه است
امام جمعه گناوه مهمترین وظیفه امروز همه آحاد جامعه را هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن دانست و گفت: دشمن در میدان نظامی شکست خورده، در عرصه اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده و در میدانهای مختلف منطقهای نیز ضربه خورده است؛ بنابراین امروز امید دشمن به جنگ رسانهای، شناختی و روانی است.
وی با تأکید بر اینکه نقد و انتقاد در جامعه ضروری است، بیان کرد: این به معنای آن نیست که کسی حق نقد مسئولان را ندارد. مسئولان نیز ممکن است نقص و اشتباه داشته باشند و باید نقد شوند، اما نباید سخنان بیاهمیت و اختلافات داخلی را بزرگنمایی کنیم .
حجت الاسلام رکنیحسینی تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و تبدیل اختلافات به تنش اجتماعی است و باید مراقب باشیم ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم و با ایجاد دوقطبی های کاذب زمینه را برای میدان داری دشمن و پیاده نظام آن فراهم نکنیم.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد جنگ شناختی و رسانهای، فضای جامعه را ملتهب کند و عدهای را به عنوان پیادهنظام خود وارد میدان کند تا زمینه برای ایجاد ناامنی و آشوب فراهم شود و باید در برابر این توطئه هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اختلافات و نقدهای داخلی به بستری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.
ایران باید بازدارندگی خود را حفظ کند
وی در ادامه با اشاره به موضوع فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار کرد:بسیاری این سوال را می پرسند که اگر قرار باشد تأسیسات هستهای ایران مورد حمله قرار گیرد و آژانس به جای محکوم کردن این تجاوز، علیه ایران موضع بگیرد، فلسفه و کارکرد چنین نهادهایی چیست و عضویت در آنها برای چیست.
حجت الاسلام رکنیحسینی با اشاره به عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) گفت: در گذشته نیز درباره ماندن یا خروج ایران از این پیمان مباحثی مطرح شده است و لذا باید شرایط کشور و منافع ملی را در این زمینه به دقت مورد توجه قرار داد.
وی افزود: امروز برخی کشورها از جمله روسیه و چین از ایران حمایت میکنند و باید از همه ظرفیتهای دیپلماتیک و بینالمللی برای دفاع از حقوق ملت ایران استفاده شود.
امام جمعه گناوه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، قدرت بازدارندگی خود را نشان دهد تا دشمن تصور نکند میتواند ملت ایران را بدون هزینه تهدید یا مورد تعرض قرار دهد لذا امکان اینکه ما بتوانیم از (NPT) خارج شویم وجود دارد و قطعا باید یک بازدارندگی ما در مقابل دشمن نشان بدهیم.
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