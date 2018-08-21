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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۶:۵۰

یافته جدید محققان؛

عصاره برگ اَفرا از بروز چین و چروک پوست پیشگیری می کند

عصاره برگ اَفرا از بروز چین و چروک پوست پیشگیری می کند

به گفته دانشمندان، عصاره برگ درخت اَفرا به پیشگیری از چین و چروک پوست کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه رودآیلند آمریکا در یک مطالعه جدید دریافتند برخی ترکیبات موجود در برگ درخت اَفرا موجب آزادشدن آنزیمی موسوم به الاستاز می شود که پروتئین موسوم به الاستین را در افراد مسن، تجزیه می کند. الاستین به حفظ خاصیت کشسانی پوست کمک می کند.

محققان همین دانشگاه در مطالعه قبلی خود دریافته بودند که این ترکیبات مشابه در برگ اَفرا ممکن است به حفاظت از پوست در مقابل التهاب و کمرنگ کردن لکه های تیره پوست کمک کند.

«ناویندرا سیرم»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این عصاره می تواند همچون یک بوتاکس گیاهی عمل کند بطوریکه کاربرد موضعی دارد و نه تزریقی.»

تیم تحقیق همچنان در حال مطالعه بر روی این یافته جدید است تا بتواند آن را در قالب یک محصول پوستی آماده نماید.

کد مطلب 4380567

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