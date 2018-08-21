به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح سه شنبه در جلسه عمران شهری اظهار داشت: در زمینه تامین آرماتور برای پروژه های شهر کرمان مشکل نداریم. با همگاهنگی های انجام شده مقرر شد؛ زمینی که از سوی شهرداری به قرارگاه خاتم الانبیاء تحویل داده است بدون افزایش قیمت به یکی از کارخانه های فولاد برای تامین آرماتور واگذار شود.

وی افزود: تامین مالی پروژه آزادی هیچ مشکلی ندارد و مانند برنامه ریزی گذشته باید اجرا شود.

فدایی عنوان کرد: روشنای معابر تمامی زیرگذرها و زیر پل ها توسط شهرداری انجام و به حساب بدهی های شهرداری به برق شمال گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهم سطح ابوذر تا فرودین خیلی دیر است و ما آن را قبول نداریم، گفت: این پروژه حتی المقدور به مناسبت دهه فجر در بهمن ماه سال جاری و نهایتا در صورت مشکل فنی و اجرایی تا آخر اسفندماه به بهره برداری می رسد.

سرپرست استانداری کرمان بیان داشت: مقرر شد به منظور اجرای راست گرد پروژه شهدای خلبان براساس قانون نسبت به اصلاح نقشه ها، اختصاص زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه و سایر اقدامات مورد نیاز اقدام شود.

نماینده قرارگاه خاتم در ادامه این جلسه تصریح کرد: حدود ۵ درصد از پروژه میدان آژادی به دلیل کمبود آرماتور عقب هستیم.