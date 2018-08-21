به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی از ساعت ۱۰:۳۰ امروز در جاکارتا آغاز خواهد شد که طی آن مدعیان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم به میدان می روند.

همچنین مسابقات اوزان ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا چهارشنبه ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

در همین راستا رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در خصوص عملکرد این تیم در بازیهای آسیایی گفت: پیش بینی ما برای کشتی فرنگی با توجه به شرایط موجود کسب دو مدال طلاست. البته که تا وارد مسابقه نشده‌اند نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد اما با این وجود امیدوار هستیم که به هدف‌شان برسند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در رابطه با نتایج نهایی شاگردان خود در جاکارتا نیز اظهار داشت: پیش بینی ما با توجه به وضعیت بچه‌ها و تغییر و کاهش اوزان نسبت به دوره قبلی و همچنین شرایط کشورهای آسیای میانه که با جذب کشتی‌گیران روسی ایجاد کرده‌اند، این بود که به ۲ مدال طلا خواهیم رسید. خوشبختانه بچه‌ها غیرت کرده و در همان روز نخست به ۲ طلا رسیدیم و در روز پایانی هم پرویز هادی به نشان طلا رسید تا با ۳ طلا به کار خود پایان دهیم.

خادم در پایان گفت: بچه‌های ما شرایط یکسانی نداشتند و بعضی کم تجربه و برخی تجربه بیشتری داشتند. ما در سال‌های گذشته و در سنگین وزن به خصوص ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آسیا به مدال رسیده‌ایم، اما امسال به توجه به شرایطی که توضیح دادم کار تا حدودی برایمان سخت شده بود. البته با تلاش ملی پوشان، این بار هم دستمان از مدال کوتاه نماند و توانستیم عنوان قهرمانی سنگین وزن را ازآن خود کنیم.

رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا و رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.