جای سازمان لیگ و پرسپولیس عوض شده/ فدراسیون قهرمانی را تایید کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته قبل از شروع هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر اعلام شد دیدار سوپرجام بین تیم های استقلال و پرسپولیس به عنوان قهرمانان جام حذفی و لیگ برتر روز ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد اما باشگاه استقلال اعلام کرد حاضر به حضور در این دیدار نیست.

به دنبال غیبت استقلال در این بازی از سوی سازمان لیگ نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود سرخپوشان اعلام شد اما این رای با اعتراض باشگاه استقلال همراه شد و کار به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال کشید.

درحالی که فدراسیون فوتبال باید رای نهایی خود در مورد نتیجه این بازی را اعلام کند اما تعلل مسئولان این فدراسیون باعث ایجاد حاشیه های جدیدی شده است. پیش از این اعلام شده بود فدراسیون در یکی از دیدارهای پرسپولیس جام قهرمانی را به سرخپوشان اهدا خواهد کرد اما این تعلل باعث شد که جو علیه پرسپولیس تغییر کند.

فدراسیون و سازمان لیگ کار را به سمتی پیش برده اند که حالا مطالبه از پرسپولیس برای دریافت جام بیشتر از فدراسیون و سازمان لیگ شده و جای این دو عضو شده است.

به گفته یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس موضوع برگزاری مسابقه در تاریخی دیگر، در روزهای گذشته با این هدف انجام شد، حال آنکه دیدار سوپر لیگ همواره قبل از شروع فصل جدید رقابت‌ها برگزار می‌شود. باشگاه پرسپولیس حالا از یک مطالبه‌گر تبدیل به پاسخگو شده است که چرا جام را تحویلش نمی‌دهند!

پرسپولیس که تا روزهای قبل در مقام مقایسه در جایگاه شاکی بود و جام قهرمانی خود را مطالبه می‌کرد، حالا در مقام متهم نشسته است که چرا جام را نمی‌گیرد! گویی کار از سوی مرجع اصلی به خواهش و تمنا کشیده باشد و باشگاه پرسپولیس حاضر به قبول جام نشده است!

باشگاه پرسپولیس طی روزهای گذشته بر اساس اخبار رسمی به طور مرتب پیگیر این موضوع بوده است. در صحبت‌های سرپرست باشگاه و همچنین عضو هیأت مدیره، مدیر روابط عمومی و سرپرست تیم، این مساله نمایان بوده است. حتی علی پروین نیز به اظهار نظر در این باره پرداخت.

شنیده‌های کاملا موثق از نشست هفته گذشته حمیدرضا گرشاسبی با مهدی تاج نیز حکایت از آن دارد که در این باره به شکل مفصل صحبت شد و بنابر اعلام منابع رسمی در باشگاه پرسپولیس، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تاکید بر اینکه حکم قطعی شده است، این اطمینان خاطر را داد که جام برای پرسپولیس است و فقط باید زمان مناسبی را برای تحویل آن پیدا کنند.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از تحویل دادن جام سر باز زده‌اند. بیم و ترس آنها از چه بابت بوه و چرا زمان خریده‌اند؟! در این وضعیت پرسپولیس دچار سهل‌انگاری شده است یا سازمان لیگ؟ یا پای توصیه های وزارتی در میان است.

ماجرای اعتراضی که شایعه شده مفقود شده بود و حالا پیدا شده است. از کجا می‌آید؟ باشگاه استقلال چرا بعد از رسانه‌ای شدن موضوع عدم اعتراضشان، اینقدر دیر واکنش نشان داده‌اند. حالا تکلیف حکمی که گفته بودند، قطعی شده است، چه می‌شود؟