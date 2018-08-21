به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، این نمایشگاه تا ۴ شهریور ۱۳۹۷ در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های پکن دایر است و غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هم در این دوره از نمایشگاه بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین طرفین به مساحت ۱۸ مترمربع برپا خواهد بود.

نمایشگاه کتاب پکن با همکاری سازمان رادیو و تلویزیون، مطبوعات و گروه صادرات و واردات کتاب چین برگزار می‌شود و به یکی از بهترین مکان‌ها برای تبادل حق نشر در جهان تبدیل شده است.

در سال ۲۰۱۵ کشور امارات متحده عربی به‌عنوان میهمان ویژه در این نمایشگاه حضور داشت و پس‌ از آن در سال ۲۰۱۶ کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (آلبانی، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی) و سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی) میهمان ویژه نمایشگاه پکن بودند. در سال ۲۰۱۷ نیز جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میهمان ویژه در فضایی به وسعت ۵۰۰ متر در نمایشگاه کتاب پکن حضور یافت و امسال نیز مراکش میهمان ویژه نمایشگاه است.

این در حالی است که کشور چین نیز در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور خواهد داشت.

نمایشگاه کتاب پکن، سال گذشته در فضایی به وسعت ۹۲ هزار و ۷۰۰ متر با حضور شرکت‌کنندگانی از ۸۹ کشور و منطقه در جهان در ۲۵۱۱ غرفه برگزار و ۳۰۰ هزار نفر بازدیدکننده داشت. هم‌چنین ۱۳۰۰ خبرنگار آن را پوشش خبری داده و ۵۲۶۲ قرارداد نشر نیز به امضا رسید.

در غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب‌های ادبی برگزیده جوایز سه سال اخیر (جایزه کتاب سال، جایزه جلال، جایزه شهید غنی پور، جایزه قلم زرین، جایزه هفت‌اقلیم، جایزه انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، جایزه رشد، جایزه کتاب سال پاسداران اهل‌قلم) هم‌چنین آثاری در زمینه‌های ایران‌شناسی، هنر، کودک و نوجوان، دین و دفاع مقدس عرضه می‌شود.

معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی طرح‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار کتاب ایرانی، دعوت از ناشران بین‌المللی و مذاکره برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برگزاری روز ایران و نشست‌های تخصصی ازجمله برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای حضور در این دوره از نمایشگاه است.

علاوه بر موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، انتشارات سوره مهر و جامعه المصطفی نیز در غرفه ایران به نمایش آثار خود می‌پردازند. علیرضا گلدوزیان تصویرگر برجسته ایرانی نیز با حمایت این موسسه در نمایشگاه حضور دارد.