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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

برگزاری مراسم ویژه دعای عرفه کاروان‌های دانشجویی در کربلا

برگزاری مراسم ویژه دعای عرفه کاروان‌های دانشجویی در کربلا

تمام کاروانهای دانشگاهی مستقر در نجف اشرف، صبح امروز سه شنبه ۳۰ مرداد مصادف با روز عرفه، جهت شرکت در دعای پر فیض عرفه به کربلای معلی انتقال داده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با پیگیری های رضا همدانی؛ نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در عراق و هماهنگی هایی که توسط ستاد عملیات شمسا در نجف اشرف انجام شده، تمام کاروانهای دانشگاهی که در نجف اشرف مستقر هستند، صبح امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (مصادف با روز عرفه) جهت شرکت در دعای پر فیض عرفه به کربلای معلی انتقال داده می شوند .

تا کنون شرایط انتقال تمام کاروان های دانشگاهی مستقر در نجف از استان های سراسر کشور فراهم شده است. زائرین دانشگاهی پس از قرائت دعای عرفه با اتوبوس به نجف برگردانده می شوند .

نهم ذیحجه روز عرفه است. خداوند متعال در این روز به زائران حج در صحرای عرفات و زائران امام حسین(ع) در کربلای معلی، توجه ویژه دارد.

کد مطلب 4380864
زهرا سیفی

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