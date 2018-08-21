توجه به مدارس اولویت کار شهرداری بردخون است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حصیری صبح سه‌شنبه در نشست هم اندیشی با مدارس شهر بردخون اظهار کرد: مدیریت در آموزش و پرورش مدیریتی نرم افزاری و رسالت انسان سازی است و این باعث حساسیت در فعالیت ها می شود.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع پرورشی در مدارس، افزود: پرورش دانش آموزان موضوعی مهم و سرنوشت ساز است چرا که پرورش خوب آموزش بهتر و آسان تر را به همراه دارد.

حصیری با ابراز خرسندی از ترکیب شورای شهر، اضافه کرد: از گذشته شعاری برای خود تعیین کرده ایم که توجه به مشکلات مدارس، حسینیه ها و مساجد شهر در اولویت قرار گیرد و با وجود شورای شهر این اهداف محقق می شود.

شهردار بردخون ادامه داد: در مقایسه با شهرهای دیگر نارسایی ها، کمبودها و مشکلاتی داریم و شهرداری در شرایطی قرار دارد که شرمنده مردم هستیم زیرا شهرداری بردخون بیش از ۱۲۰ میلیون ریال بدهکاری دارد و این وضعیت موجب ایجاد تنگناهای خاصی شده است.

وی با بیان اینکه بیشتر خانواده ها فرزند دانش آموز در مدارس دارند، گفت: تلاش می کنیم از دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی و پیام رسانان خود بهره ببریم و فعالیت ها و رویکردهای شهرداری بویژه در زمینه فرهنگی را به جامعه منتقل کنیم.

حصیری روز آغاز سال تحصیلی را دوره ای ماندگار و خاطره انگیز دانست و ابراز داشت: روز اول مدرسه یادآور خاطرات شیرین برای همه دانش آموزان است و ما به سهم خود مصمم هستیم این شیرینی را مضاعف و ماندگارتر کنیم.

شهردار بردخون با اشاره به اینکه در حد توان مطالبات مدارس را تأمین می کنیم، گفت: از این پس شهرداری آنچه در شهر انجام می دهد بخشی را به مدارس اختصاص داده می شود تا وضعیت آنها به سظح مطلوب برسد.

دغدغه فرهنگی و پرورشی داریم

رئیس شورای اسلامی شهر بردخون نیز با بیان اینکه معضلات و ناهنجاری های جامعه به مدارس رسیده است، گفت: دغدغه فرهنگی و پرورشی داریم زیرا پرورشی بویژه در دوره ابتدایی زیربنای امور است و همه معلمان وظیفه دارند به امور پرورشی توجه کنند.

احمد عابدزاده با ابراز نگرانی از اینکه بیشتر وقت دانش آموزان در فضای مجازی و گوشی های همراه تلف می شود، ابراز داشت: دانش آموزان انگیزه ندارند که باید در زمینه حضور آنان در مراسمات و برنامه های دینی و مذهبی بویژه نماز برنامه ریزی کنیم و آموزش قرآن در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با همه توان از مدارس منطقه حمایت می کنیم، افزود: اقدامات فرهنگی و معنوی در آینده دانش آموزان مؤثر است و موجب تضمین آینده آنان می شود.

تقویت زیرساخت های آموزشی

ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار داشت: اهمیت رسالت و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش بر همگان روشن است که لزوم نظارت بر عملکرد و اقدامات دست اندرکاران این بخش احساس می شود.

وی با بیان اینکه حساسیت و دغدغه های شورا و شهردار نشان دهنده اهمیت کار است، گفت: تعلیم و تربیت در اولویت همه برنامه ها قرار دارد اما وجود مدارس خاص بی عدالتی آموزشی است زیرا همه دانش آموزان نمی توانند در این عرصه حضور پیدا کنند.

محمودی افزود: به دلیل جمعیت دانش آموزی طرح نخبه پروری شامل منطقه بردخون نمی شود و از امتیازاتی که نصیب مراکز شهرستان ها در حوزه جنوب می شود، محروم هستیم اما تلاش می کنیم کلاس های تقویتی و کنکور در منطقه برگزار شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با اشاره به اینکه رتبه های مسابقات فرهنگی هنری منطقه بی سابقه بوده، اضافه کرد: زنگ ورزش و ساعت هنر زنگ تفریح نیست و کار و فعالیت با برنامه ریزی در این رشته ها صورت می گیرد.

وی از شوراهای اسلامی، ادارات، انجمن های اولیا و مربیان و اقشار مردم خواست برای تعالی آموزش و پرورش و ارتقاء زیرساخت ها تلاش و مشارکت کنند تا موقعیت ها و چشم اندازها به نتیجه برسد و منابع مالی مورد نیاز تأمین شود.

محمودی تصریح کرد: در عزل و نصب های حوزه اداری و مدارس هیچ گونه تمایل و اغراض سیاسی در کار نبوده و ملاک عمل فقط شایستگی و صلاحیت های افراد در اولویت است تا آموزش و پرورش منطقه به جایگاه واقعی برسد.

دبیر شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون از همراهی و همکاری شهرداری و شورای شهر تقدیر نمود و گفت: شهرداری ها پیوست فرهنگی دارند و انتظار داریم در زمینه های فرهنگی و آموزشی فعالیت های بیشتری کنند.

محمد علی قنبری معاون پشتیبانی اداره نیز با ارائه گزارشی ابراز داشت: نیازها و کمبودهای مدارس جمع آوری شده و تلاش کرده ایم از همه ظرفیت برای تجهیز و تعمیر مدارس استفاده کنیم که امیدواریم با پشتیبانی همه دلسوزان مشکلات به حداقل برسد.

در ادامه نیز مدیران مدارس و اعضای شورا پیرامون دغدغه ها و مشکلات آموزشی و پرورشی مطالبی بیان نمودند و بر توجه همه مردم به جایگاه آموزش و پرورش تأکید کردند.