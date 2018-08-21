بازگشت ساعات کاری ادارات لرستان به روال سابق از ابتدای شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، بهرام رشیدی نیا در سخنانی اظهار داشت: ساعات کار ادارات، بانک ها، دستگاههای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی لرستان از تاریخ ۱۳۹۷.۰۶.۰۱ به روال گذشته بر می گردد.

وی با بیان اینکه تغییر ساعات کاری ادارات از مورخ ۱۳۹۷.۰۴.۱۶ آغاز شده بود، گفت: پیرو نامه ای از شرکت توزیع برق استان به مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۳ و در پی کاهش میزان گرمای هوا، استاندار لرستان تغییر ساعات کاری اعلام شده طی ۴۵ روز گذشته را لغو و دستور بازگشت ساعات کاری به روال سابق را اعلام کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی لرستان با بیان اینکه در نامه استاندار لرستان از همکاری دستگاههای اجرایی برای صرفه جویی مصرف حامل های انرژی قدردانی شده است، گفت: بر اساس دستور استاندار لرستان از روز پنج شنبه اول شهریور ماه، آغاز به کار همه دستگاههای دولتی، ادارات، بانک ها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی از ساعت ۷:۱۵ صبح خواهد بود و ساعت پایان کار از روز شنبه الی چهارشنبه ۱۴:۴۵ و روز پنج شنبه ۱۳:۴۵ اعلام شده است.