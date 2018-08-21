به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم واگذاری امتیاز و انتقال دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارقام اصلاح‌شده محصولات کشاورزی به بخش خصوصی که در موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح نهال و بذر واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: امروز ما در عمل چشم و زبان مردم هستیم اما خرد جمعی در تصمیمات که برگرفته از عقلانیت مردم است باید موردتوجه باشد و به آن ارج نهیم.

وی ادامه داد: هنوز در کشور به توسعه کشاورزی که به معنای واقعی در دنیا وجود دارد دست نیافته‌ایم و برای رسیدن به این هدف نیازمند انجام تحقیقات کافی و درست هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: امروز اراضی کافی برای توسعه کشاورزی وجود دارد اما هنوز به تحقیقات این زمینه به‌درستی پرداخته نمی‌شود.

کیخا اضافه کرد: بودجه‌ای که امروز در خصوص توسعه بخش کشاورزی منظور شده است، کافی نیست، لازم است از سوی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بازنگری در مورد بودجه وزارت کشاورزی انجام شود تا بتوان با تخصیص منابع مالی بیشتر در حمایت از تحقیقات این عرصه و رسیدن به توسعه کشاورزی گام‌های مهمی برداشت.