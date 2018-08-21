انتشار فراخوان مسابقه‌ عکاسی جشنواره تئاتر استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مسابقه‌ عکاسی بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران در ۲ بخش «قاب های ماندگار» و «لحظه‌های ماندگار» منتشر شد.

متن فراخوان بخش عکس جشنواره تئاتر استان تهران به این شرح است:

الف) مسابقه‌ قاب های ماندگار

این بخش مربوط به عکاسانی می شود که علاقه مند به عکاسی از اجراهای نخست نمایش های بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران هستند. پس از ارسال بیوگرافی و تقاضای شرکت در جشنواره توسط عکاسان، شرایط همکاری از سوی دبیرخانه جشنواره به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

عکس های برتر این بخش به نمایشگاه عکس تئاتر استان تهران راه خواهند یافت و بر اساس انتخاب کارشناسان جشنواره به سه عکاس برگزیده نیز در روز اختتامیه تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

این بخش ویژه عکاسانی است که دارای دوربین حرفه ای با تنظیمات دستی باشند.

ب) مسابقه‌ لحظه های ماندگار

این بخش مربوط به عکاسانی می شود که علاقه مند به عکاسی در حاشیه‌ برگزاری جشنواره تئاتر استان تهران هستند اولویت در این بخش شکار لحظه ها و اتفاقات پیش بینی نشده و ثبت لحظه های ماندگار در رویداد های مختلف از جمله جلسات نقد و بررسی، کارگاه های آموزشی، واکنش های مختلف هنرمندان، شهروندان و گروه های تئاتر نسبت به اتفاقات متنوع جشنواره است.

عکس های برتر این بخش به نمایشگاه عکس تئاتر استان تهران راه خواهند یافت و بر اساس انتخاب کارشناسان جشنواره به سه عکاس برگزیده نیز در روز اختتامیه تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

این بخش به صورت آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند هم با تلفن های همراه و هم با دوربین های عکاسی لحظه های خود را ثبت کرده و در جشنواره شرکت کنند.

علاقه مندان به شرکت در هر کدام از بخش های مسابقه عکاسی می توانند تا تاریخ ۲ شهریور بیوگرافی خود به همراه تقاضانامه شرکت در مسابقه عکس جشنواره را به آدرس ایمیل Anamayeshth@gmail.com ارسال کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۶۶۴۹۳۳۸۶ تماس بگیرند.

بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران به همت انجمن هنرهای نمایشی و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ۶ الی ۱۰ شهریور ماه ۹۷ در پردیس تئاتر تهران برگزار می شود.