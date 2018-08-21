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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

فرماندار کاشمر خبر داد:

افتتاح ۵۸ پروژه عمرانی و خدماتی به مناسبت هفته دولت در کاشمر

افتتاح ۵۸ پروژه عمرانی و خدماتی به مناسبت هفته دولت در کاشمر

کاشمر- فرماندار کاشمر گفت:همزمان با هفته دولت ۵۸ پروژه عمرانی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی نبی پور امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم در طول هفته دولت اقدامات دستگاه های شهرستان و بخش خصوصی را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

وی افزود: شهید رجایی خدمتگذاری بی منت را پایه گذاری کرد و این امر الگویی برای فعالیت همه مادارد.باید این مدل خدمتگذاری  را مدنظر قرار داده و در ارتباط با مردم به کار گیریم.این انقلاب از بطن مردم بوجود آمده و مردم صاحبان اصلی آن هستند.

فرماندار کاشمر  با بیان اینکه تشریح اقدامات در هفته دولت  باعث ایجاد امیدواری و افزایش اعتماد در  مردم می شود گفت: دشمن در تلاش است بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی بکوبد و در راستای مقابله با این توطئه اطلاع رسانی اقدامات به مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.

نبی پور گفت: همه باید تمام تلاشمان  این باشد که در عمل نشان دهیم نظام کارآمدی لازم را دارد و اگر دستگاه اجرایی کم کاری و عملکرد خوبی نداشته باشند به هدف دشمن کمک کرده است.

وی با تاکید براینکه در یک سال گذشته اقدامات خوبی در کاشمر صورت گرفته است گفت: امسال ۸۹ پروژه به اعتبار ۲۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان به بهره برداری می رسد که این پروژه ها توسط ۱۵ دستگاه اجرایی و خصوصی اجرا شده است.

فرماندار کاشمر تصریح کرد: ۵۵ پروژه از ان تعداد در نقاط روستایی بوده که 35 درصد از اعتبارات را در شامل می شود و ۳۴ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد ۶۰۶ میلیون تومان  نیزدر نقاط شهری است که ۶۵ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 4381029

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