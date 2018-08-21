افتتاح ۵۸ پروژه عمرانی و خدماتی به مناسبت هفته دولت در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی نبی پور امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم در طول هفته دولت اقدامات دستگاه های شهرستان و بخش خصوصی را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

وی افزود: شهید رجایی خدمتگذاری بی منت را پایه گذاری کرد و این امر الگویی برای فعالیت همه مادارد.باید این مدل خدمتگذاری را مدنظر قرار داده و در ارتباط با مردم به کار گیریم.این انقلاب از بطن مردم بوجود آمده و مردم صاحبان اصلی آن هستند.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه تشریح اقدامات در هفته دولت باعث ایجاد امیدواری و افزایش اعتماد در مردم می شود گفت: دشمن در تلاش است بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی بکوبد و در راستای مقابله با این توطئه اطلاع رسانی اقدامات به مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.

نبی پور گفت: همه باید تمام تلاشمان این باشد که در عمل نشان دهیم نظام کارآمدی لازم را دارد و اگر دستگاه اجرایی کم کاری و عملکرد خوبی نداشته باشند به هدف دشمن کمک کرده است.

وی با تاکید براینکه در یک سال گذشته اقدامات خوبی در کاشمر صورت گرفته است گفت: امسال ۸۹ پروژه به اعتبار ۲۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان به بهره برداری می رسد که این پروژه ها توسط ۱۵ دستگاه اجرایی و خصوصی اجرا شده است.

فرماندار کاشمر تصریح کرد: ۵۵ پروژه از ان تعداد در نقاط روستایی بوده که 35 درصد از اعتبارات را در شامل می شود و ۳۴ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد ۶۰۶ میلیون تومان نیزدر نقاط شهری است که ۶۵ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.