به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاوشی در نشست خبری هفته دولت که پیش از ظهر سه شنبه در استانداری سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه ۵۷۸پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی به مناسبت هفته دولت در استان با اعتباری معادل ۳۷۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان آماده بهرهبرداری شده است، تاکید کرد: ۲۸ پروژه دیگر نیز با ۱۳۴ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان کلنگزنی میشود.
وی افزود: مجموع اعتبارات پروژههای قابل افتتاح و همچنین قابل اجرا در سطح استان سمنان ۵۰۷ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان است.
تلاش دشمنان برای ناامیدی مردم
استاندار سمنان با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پروژه در استان اجرا میشود که قطعاً رضایتمندی مردم در آنها لحاظ شده است، گفت: امروز ضد انقلاب با سوءاستفاده از عدم آگاهی جوانان سعی دارند تا گذشته را بزک کنند و وضع موجود را نامناسب جلوه دهند اما ملت بزرگ ایران همیشه در کسب استقلال سیاسی موفق بوده است.
چاوشی با تاکید بر اینکه امروز مدعی هستیم که ایران تنها کشوری است که به هیچجایی وابستگی ندارد و از این رو، جنگهای نابرابری را از ابتدای انقلاب بر ما تحمیل کردند، بیان کرد: دشمنان منابع ملی و انسانی ما را نشانه رفتند و جنگ تحمیلی، غارت و میلیاردها دلار خسارت اساسی به منابع و زیرساختهای ایران وارد آوردند و همه این توطئهها با همکاری آمریکا و دیگر اجانب صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه امروز غربیها قصد جنگ مستقیم با ایران را ندارند، افزود: دشمنان سعی میکنند تا بدون هزینه در داخل کشور جو ایجاد کنند و از جبهه خودی، به دنبال سرباز باشند لیکن باید هوشمندانه عمل کرد تا ناخواسته بلندگوی دشمن نشویم.
دشمنان درصدد اختلاف افکنی
استاندار سمنان بر ضرورت هوشیاری کامل تاکید کرد و گفت: تمام سعی دشمنان، تضعیف منزلت ملت ایران با تولید شایعه و بزرگنمایی مباحث است آنها میخواهند بگویند که فاصله مردم با مسئولان زیاد است و قابلبرگشت نیست اما جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته، یک روز حتی انتخابات خود را به تعویق نینداخته است.
چاوشی بابیان اینکه دشمنان اگر وحدت ما را بشکنند، نظام اقتصادی کشورمان را مختل خواهند کرد، تأکید داشت: جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف بهویژه در بحث دستاوردهای نظامی توفیقات زیادی حاصل کرده و در شرایطی که دنیا هرروز سلاح پیشرفته میسازد، جمهوری اسلامی نباید فرصتهایی که متخصصان ایجاد میکنند، را کنار بگذارد.
وی افزود: سرمایه ما در جمهوری اسلامی، موشک و تسلیحات نظامی نیست و نقش و حضور مردم در صیانت از جمهوری اسلامی سرمایه اصلی کشور است و هر کس در پی خدشه واردکردن به اعتماد مردمی باشد، خلاف جهت اهداف کشور عمل کرده است.
مسئولان پاسخگو باشند
استاندار سمنان همچنین گفت: خبرنگاران نقش بیبدیلی در اصلاح شرایط دارند و حقایق را باید همانطور که میبینیم انعکاس دهند، اما انعکاس ناقص و نارسا شبهاتی ایجاد میکند و نباید نگرانیها تشدید شود.
چاوشی بیان کرد: هر مسئولی نمیتواند پاسخگوی مسئولیتهای خود باشد، باید با اعمال فشار و به چالش کشیدن خبرنگاران که نماینده مردم هستند، پست خود را ترک کند و انسانهای شایسته جایگزین آنان شوند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما این است همه را مدیران در هفته دولت مکلف کنیم تا پاسخگوی خبرنگاران باشند، افزود: دولت برای خدمتگزاری به مردم سعی در ارائه خدمات بهتر به آنها را دارد و مدیران و خبرنگاران به لحاظ وجدان کاری باید منصفانه برخورد و برای ترویج نشاط در جامعه تلاش کنند.
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