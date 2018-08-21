جدیدترین شماره فصلنامه نقد کتاب «اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی»

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ششم و هفتم فصلنامه نقد کتاب «اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی» ویژه تابستان و پاییز سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

مطالب این شماره در ۵ بخش اصلی تنظیم شده است.

سرمقاله این شماره به مطلبی با عنوان «عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی» نوشته سید حسن اسلامی اختصاص دارد. در این مطلب می‌خوانیم: «با مرور کارنامه آثار انتقادی در وضع فعلی است. با مرور کارنامه آثار انتقادی منتشر شده در سه سال اخیر، آشکار می‌شود که در مجموع فرهنگ نقادی، مرور نویسی و نقد کتاب سیر نزولی داشته است و در حالی که در دوازدهمین جشنواره نقد کتاب، در سه حوزه هیچ اثری انتخاب نشده بود. در سیزدهمین جشنواره این معضل دامن گیر پنج حوزه شد. دانشوری و تولید علم را به هر معنایی در نظر بگیریم، بخشی از آن نقادی و انتقاد آثار پیشین و موجود است.

هیچ دانشوری بدون تحلیل و بررسی انتقادی همگنان خود قادر به ابداع، نوآوری و تولید اندیشه نخواهد بود. هنگامی که اثری نقد می‌شود، یعنی آنکه خوانده، تحلیل و ارزش گذاری شده است. از این منظر «نقد پژواک نوشته است» و به میزانی که اثری نقد می‌شود، در جامعه بازتاب یافته است. از سوی دیگر هنگامی که نقدی متوجه کتابی نمی‌شود، یکی از معانی آشکار آن بی اعتنایی به آن است، گویی این کتاب را کسی ندیده است یا نخوانده است یا لایق تامل و داوری نیافته است و اما به هر دلیل نقد نشدن کتابی امتیازی یا اعتباری و ارزشی به شمار نمی‌رود که برعکس گاه می‌تواند حامل پیام‌های ناخوشایندی باشد. این جاست که جای این پرسش جدی است که نویسندگان ما واقعا برای چه کسی یا کسانی می‌نویسند؟ از شماره نخست این فصلنامه کوشیدم به جنبه‌های گوناگون نقد کتاب بپردازم…»

در بخش نشست این شماره نیز گزارشی از محسن آزموده با عنوان «از انسان فضیلت‌مند تا معرفت حقیقی» آمده است. همچنین مرضیه خاکباز گزارشی را از «تطور نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی» منتشر کرده است.

«از برزخ اخلاق‌اندیشی تا جهنم اخلاق ستیزی» نوشته احد فرامرز قراملکی، «مسئولیت پذیری در پژوهش: یادداشتی بر جایگاه اخلاق در پژوهش علمی»، «تلاش ارزنده و نیازمند تکمیل» نوشته سید حسن اسلامی اردکانی، «قاعده طلایی: معرفی منابع انگلیسی و ارزیابی انتقادی منابع فارسی» نوشته سید محمد حسین صالحی، «چرا (مترجم و ناشر) خوب بودن دشوار است؟» نوشته امیرحسین خداپرست، «بازاندیشی سرچشمه‌های هنجارمندی» نوشته حسین اترک، «خالق اخلاقا خوب عالم» نوشته نعیمه پورمحمدی، «که صاحبخانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا» نوشته سید محسن اسلامی، «اختلال خود شیفتگی از منظر روان پویایی» نوشته سعید عبدالمالکی و «فضیلت اخلاقی در جامعه متکثر» نوشته علمی کاظمی عناوین مطالب منتشر شده در بخش «نقد» است.

در بخش «نقد برگزیده» مطلب «تقریبا عقل» نوشته تامس نیگل درج شده است. پایان بخش این شماره از فصلنامه نیز بخش «شایسته ترجمه» با مطلب «منطق دل» نوشته مریم نصر اصفهانی است.

شماره ششم و هفتم فصلنامه نقد کتاب «اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی» ویژه تابستان و پاییز سال ۱۳۹۵ به بهای ۱۰ هزار تومان از سوی انتشارات موسسه خانه کتاب روانه بازار نشر شده است.