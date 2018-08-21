به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصیری در نشست ظهر سه‌شنبه خود با اصحاب رسانه در سمنان، ضمن بیان اینکه وزیر علوم برای افتتاح چند طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به این شهرستان سفر می‌کند، تأکید کرد: کتابخانه دانشگاه سمنان با چهار هزار و ۸۳۰ مترمربع زیربنا شامل ۱۴ اتاق، دو سالن مطالعه برادران و خواهران، سایت کامپیوتر، سالن همایش و ... در سفر وزیر علوم افتتاح می‌شود.

وی افزود: نام این پروژه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان است که کلنگ آن سال ۸۷ بر زمین‌خورده و در نیمه اول سال۹۷ مراحل ساخت آن به اتمام رسید و هفته آتی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: گفت: فاز نخست دانشکده مهندسی عمران با ۱۰ هزار مترمربع زیربنا شامل بلوک‌های آموزشی مجهز به ۱۷ کلاس، سالن‌های مطالعه، آزمایشگاه و ... با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۱۶ میلیارد تومان اعتبار دیگر طرحی است که طی هفته دولت افتتاح می‌شود.

نصیری بیان کرد: افتتاح دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بااعتبار پنج میلیارد تومان در زیربنای سه هزار و ۸۲ مترمربع دارای ۳۷ اتاق و همچنین دیدار با شرکت‌های فناور، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای فن آوری واحدهای مستقر در پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان و ... دیگر برنامه‌های سفر وزیر علوم به سمنان در هفته دولت هستند.