رونمایی از پوستر سریال جدید شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان از دوشنبه پنج شهریور وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

پخش «ممنوعه» به صورت هفتگی و هر دوشنبه، توسط موسسه سرو رسانه پارسیان صورت می‌گیرد و از پوستر این مجموعه نیز رونمایی شده است که طراحی آن بر عهده وحید عبدالحسینی بوده است.

مسئولیت جانشین تهیه کننده در این سریال بر عهده مهدی یاری است. همچنین صادق یاری به عنوان سرمایه گذار در این پروژه حضور دارد.

در این سریال پر بازیگر نیکی کریمی، امیرحسین آرمان، علی استادی، خاطره اسدی، بهاره افشاری، محمد امین، پژمان بازغی، آتیلا پسیانی، امیر جعفری، هادی حجازی‌فر، الهه حصاری، سوگل خالقی، آناهیتا درگاهی، نیلوفر رجایی‌فر، لیلا زارع، نیما شعبان نژاد، شهرام قائدی، مصطفی قدیری، میلاد کی‌مرام، فاطمه گودرزی، مجید مظفری، نسرین نکیسا و شیدا یوسفی به ایفای نقش می‌پردازند.