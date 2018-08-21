به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت مسعود جعفری جوزانی کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس مطرح کشور امروز سه‌شنبه، با حضور مردم و مسئولان در ملایر برگزار شد.

فرماندار ویژه ملایر در این مراسم بابیان اینکه شهرستان ملایر همیشه به‌عنوان یک شهرستان فرهنگی مطرح بوده و مایه مباهات برای مردم این دیار است، گفت: توانمندی‌های زیادی در شهرستان ملایر وجود دارد که یکی از این ظرفیت‌ها وجود مفاخر و مشاهیر بزرگی است که باید قدر دانسته شوند.

باب اله فتحی به قدمت این شهرستان اشاره و عنوان کرد: شهرستان ملایر مهد هنرمندان و بزرگانی است که همواره نام و یادشان در اذهان مردم ماندگار خواهد ماند.

وی یکی از مفاخر و هنرمندان به نام شهرستان را مسعود جعفری جوزانی نامید و عنوان کرد: وی یکی از کارگردانان و فیلم‌نامه نویسان به نام کشور و مایه افتخار شهرستان ملایر است.

فتحی ادامه داد: جعفری جوزانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی کارها را به‌طورجدی شروع کرد و توانست آثار زیاد و تأثیرگذاری را در سینمای ایران خلق کند.

جعفری جوزانی هیچ‌گاه زادگاه خود را فراموش نکرده‌ است

وی ادامه داد: جعفری جوزانی با تمام تجربه و توانای هایی که دارد جزء معدود کارگردانانی است که هیچ‌گاه زادگاه خود را فراموش نکرده و همواره گرایش به کار و تولید در این منطقه دارد.

وی به ثبت ملی منبت ملایر اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان ملایر حرکتی رو به رشد دارد و این وظیفه ما است که نگذاریم این حرکت کم و یا متوقف شود.

فرماندار ویژه ملایر اظهار داشت: برگزاری جشنواره‌های مختلف ازجمله مبل و منبت در شهرستان ملایر باعث خواهد شد شهرستان هر چه بیشتر به جامعه شناسانده شود.

فتحی عنوان کرد: تجلیل از پیشکسوتان در عرصه‌های مختلف کوچک‌ترین کاری است که می‌شود انجام داد زیرا نام و یاد این عزیزان همواره در قلب مردم ماندگار است.

وی عنوان کرد: حرکت شهرستان ملایر حرکتی رو به رشد است و باید همه دست در دست هم بدهیم و کمک کنیم تا این حرکت سرعت بیشتری به خود بگیرد.

فتحی به کتاب زندگی‌نامه مسعود جعفری جوزانی اشاره کرد و اظهار داشت: این کتاب توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور تهیه و برای آن زحمات زیادی کشیده شده است.

کتاب «گردش تصویر» حاوی زندگینامه و خاطرات مسعود جعفری جوزانی است

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور نیز گفت: کتاب «گردش تصویر» حاوی زندگینامه و خاطرات مسعود جعفری جوزانی، هنرمند عرصه سینما و تلویزیون که به همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تهیه و منتشر شده است.

علی تکلو گفت: کتاب «گردش تصویر» روایتی از سینمای ایران از زبان مسعود جعفری جوزانی است که در کنار زندگینامه و خاطرات این هنرمند سینما و تلویزیون کشور، به همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان و پس از ۲۰ جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

وی اشاره به ابعاد شخصیتی جعفری‌جوزانی بر لزوم مطالعه این کتابی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۲۷۷ مورد مصاحبه با نخبگان، هنرمندان و مفاخر انجام شده است.

تکلو اضافه کرد: ۱۰ اثر در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به عنوان میراث مکتوب جهانی از ایران به ثبت رسیده که دو اثر آن از استان همدان است.

مسعود جعفری جوزانی نیز بابیان اینکه ملایر زادگاه و خانه اوست و برای آبادانی آن تلاش خواهد کرد، گفت: اگر امروز این خانه مشکلی دارد، مقصر ما هستیم.

وی بیان کرد: در زادگاه و خانه هر فردی یک فرهنگی جریان دارد که باید این خانه را آباد کرد.