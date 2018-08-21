اولویت دولت آتی باید توجه به روابط بین المللی و عربی لبنان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «میشل سلیمان» رئیس جمهور سابق لبنان اعلام کرد که جریان های سیاسی که دولت لبنان را تشکیل می دهند باید منافع ملی لبنان را اولویت خود قرار دهند.

بر اساس این خبر میشل سلیمان که ریاست تجمع «لقاء الجمهوریه» را هم بر عهده دارد گفت اولویت منافع ملی لبنان در مسائل مربوط به روابط بین الملل و روابط با کشورهای عربی نهفته است.

شرکت کنندگان در این نشست که امروز برگزار شده بود تأکید کرده اند که نباید لبنان وارد بحران های منطقه ای شود و کشور را وارد مسیری کند که نباید در آن قرار بگیرد.

این تجمع از نقش مثبت و کمک کننده روسیه در تأمین شرایط لازم برای بازگشت آوارگان سوری ساکن در لبنان به کشورشان و بازسازی سوریه نیز تقدیر کردند.