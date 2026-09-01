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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

جمع آوری ۱۷ تبعه غیرمجاز در میانه

جمع آوری ۱۷ تبعه غیرمجاز در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از اجرای طرح هجرت و شناسایی ۱۷ تبعه غیرمجاز در ۲۴ ساعت گذشته توسط مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح هجرت و با هدف شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام اقدامات کنترلی و تلاش و کار شبانه‌روزی، ۱۷ تبعه غیرمجاز را طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی و جمع آوری کردند.

وی افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند.

سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های انتظامی در شهرستان، اظهار داشت: برخورد با حضور غیرمجاز اتباع و اجرای قوانین مربوطه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6933916

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