جمع آوری ۱۷ تبعه غیرمجاز در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح هجرت و با هدف شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام اقدامات کنترلی و تلاش و کار شبانه‌روزی، ۱۷ تبعه غیرمجاز را طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی و جمع آوری کردند.

وی افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند.

سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های انتظامی در شهرستان، اظهار داشت: برخورد با حضور غیرمجاز اتباع و اجرای قوانین مربوطه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.