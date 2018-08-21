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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

عضو ائتلاف دولت قانون:

موافقت شفاهی کردها و سنی‌ها را برای تشکیل فراکسیون بزرگ گرفته ایم

موافقت شفاهی کردها و سنی‌ها را برای تشکیل فراکسیون بزرگ گرفته ایم

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که موافقت شفاهی کردها و سنی ها و بخش اعظم ائتلاف النصر برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که به امضای شفاهی کردها و سنی ها بخش اعظم ائتلاف النصر برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی دست یافته است.

خالد السرای عضو ائتلاف دولت قانون گفت: پس از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال عراق ما وارد مهلت قانون اساسی شدیم و مفهومش این است که اولین جلسه مجلس جدید باید حداکثر سوم سپتامبر آینده پس از گذشت ۱۵ روز از زمان تایید نتایج برگزار شود.

وی افزود: محور دولت قانون و الفتح می تواند بگوید که تفاهم های بسیار پخته ای انجام داده و رایزنی ها به مرحله پیشرفته ای رسیده و می توان آنرا به مثابه امضای شفاهی دو حزب کُردی و المحور الوطنی و شمار زیادی از ائتلاف النصر دانست.

السرای تاکید کرد: اعلان فراکسیون بزرگ پارلمانی و شکل آن تقریبا تا حد زیادی معلوم است و فقط نیاز به اعلام رسمی دارد.

کد مطلب 4381457

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