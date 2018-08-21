به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که به امضای شفاهی کردها و سنی ها بخش اعظم ائتلاف النصر برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی دست یافته است.

خالد السرای عضو ائتلاف دولت قانون گفت: پس از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال عراق ما وارد مهلت قانون اساسی شدیم و مفهومش این است که اولین جلسه مجلس جدید باید حداکثر سوم سپتامبر آینده پس از گذشت ۱۵ روز از زمان تایید نتایج برگزار شود.

وی افزود: محور دولت قانون و الفتح می تواند بگوید که تفاهم های بسیار پخته ای انجام داده و رایزنی ها به مرحله پیشرفته ای رسیده و می توان آنرا به مثابه امضای شفاهی دو حزب کُردی و المحور الوطنی و شمار زیادی از ائتلاف النصر دانست.

السرای تاکید کرد: اعلان فراکسیون بزرگ پارلمانی و شکل آن تقریبا تا حد زیادی معلوم است و فقط نیاز به اعلام رسمی دارد.