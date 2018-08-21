افزایش ۴۹ درصدی کشف قاچاق در تنگستان/ جرایم خشن ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تقویت امنیت در شهرستان تنگستان اقدامات خوبی صورت گرفته است و رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی با قدردانی از تعامل و همکاری مطلوب اصحاب رسانه در این شهرستان، اضافه کرد: با تحقق شاخص‌های امنیتی و نقش پررنگ مردم و مسئولان، شهرستان تنگستان از وضعیت امنیتی مطلوب برخوردار است.

فرمانده انتظامی تنگستان خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ پاسخگوی درخواست و پیشنهادات مردم است و سامانه ۱۹۷ نیز آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و تقدیر شهروندان در خصوص نحوه عملکرد و رفتار ماموران است.

افزایش کشفیات جرایم

سرهنگ خواجه با بیان اینکه با اقدامات پیشگیرانه و تقویت واحدهای گشتی وقوع جرایم خشن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است عنوان کرد: کشف جرایم جعل و کلاهبرداری از افزایش ۱۴۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی توقیف خودروهای شوتی گفت: تصادفات منجر به فوت در حوزه برون شهری کاهش ۱۰ درصدی داشته و همچنین توقیف موتورسواران متخلف از افزایش ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان بیان کرد: با انجام اقداماتی از جمله کنترل محور های مواصلاتی و مبادی ورودی و خروجی شهرستان، کشف کالای قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.