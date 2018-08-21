مردم کوفه امام علی(ع) را به عنوان ولی امر قبول نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در رواق امام خمینی(ره) در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اظهار کرد:حضرت علی(ع) را سرسخت‌ترین دشمنانش هم دوست داشتند ولی امامت او را قبول نداشتند، دوست داشتن امام علی(ع) منهای ولایت او زمینه انحراف انسان از مسیر اصلی را فراهم می‌سازد، چرا که اصل باقی ماندن در مسیر اهل بیت(ع) پذیرفتن ولایت و امامت آن بزرگواران است.

وی افزود:مردم کوفه امام علی(ع) را صرفا به دلیل شجاعت و برجسته‌ترین بنده خدا بودن دوست داشتند، اما باید ایشان را به عنوان ولی امر و حجت خدا قبول می‌داشتند و اطاعت می‌کردند، اما اینطور نبود و امروز هم ما از انقلاب، نظام و رهبری به‌دلیل اینکه ولی امر و حجت امام زمان(عج) است اطاعت می‌کنیم و هیچ وقت از این مسیر برنمی‌گردیم.

امام جمعه مشهد ادامه داد: در سال های اخیر نیز برخی درباره برجام مقابل نظر رهبری تحلیل‌های سیاسی می‌کنند و در واقعه کربلا و قیام امام حسین(ع) نیز عده‌ای در برابر حرف ولی خدا، تحلیل سیاسی کردند و از حمایت از ایشان خودداری کردند.

وی خاطر نشان کرد:بیعت مردم کوفه حتی زمانی که می‌خواستند با حضرت علی(ع) بیعت کنند در چارچوب یک بیعت آسمانی و با یک رهبر آسمانی نبود، بنابراین حضرت از این بیعت امتناع داشتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:پذیرش امامت اهل بیت(ع) ملاک ماندن در مسیر ولایت الهی است و دلیل گمراهی اهل کوفه جدایی از امامت و ولایت بود و شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» به این معنا نیست که اهل کوفه پیمان شکنی کردند، بلکه آنان با اصل امامت مخالفت کردند و در مقابل آن ایستادند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: در دوران قبل از امامت حضرت علی(ع) شهر کوفه به عنوان اردوگاه بزرگ نظامی اسلام و به منظور ادامه فتوحات مسلمانان در ایران و سرزمین‌‏های ماورای آن از اهمیت بالایی برخوردار بود و مسلمانانی که در کوفه زندگی می‌کردند نسبت به دین اسلام گرایش فرهنگی قوی داشتند ولی امامت حضرت علی(ع) و جانشین پیامبر(ص) بودن ایشان را باور نداشتند و با امام(ع) به عنوان خلیفه عادل بیعت کردند.

وی گفت: با حضور مسلم در کوفه ۱۸هزار نفر با او بیعت کردند ولی مردم کوفه با تحلیل غلط در برابر حرف ولی خدا، مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند و بعد از شهادت او پشیمان شده و توبه کردند.