برپایی ۴۱ کارگاه خانواده محور و ۱۱۸ ساعت آموزش فرهنگی در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان پردیس با حضور فرماندار، مدیر روابط عمومی شهرداری، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی و معاونت مالی و اداری و امور جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس در فرمانداری این شهرستان برگزار شد و طی این جلسه هر یک از مسئولین گزارش کار مجموعه خود را در طرح غنی سازی اوقات فراغت ارائه کردند.

توسعه فعالیت های فرهنگی از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده است

سید حسین حسینی تبار، رییس سازمان تبلیغات اسلامی پردیس در این جلسه طی سخنانی اظهار داشت: در کرشت و بومهن فعالیت و خدمات فرهنگی ویژه ای به جوانان و نوجوانان این منطقه ارائه شده است که طی آن به هر پایگاه کمک مالی ۸۰۰ هزار تومانی صورت گرفته است و در پایگاه بومهن کلاس های نقاشی، خط، مینا کاری ارائه شده که با حضور ۴۵ نفر و هفته ای ۳ روز در کرشت، سعید اباد و بومهن در مساجد و حسینیه ها و پایگاه دانش اموزی در حال ارائه است.

وی با بیان اینکه ارائه این خدمات فرهنگی و برپایی این برنامه ها گام بلندی جهت ارتقا فرهنگ و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بوده است که امیدواریم با توسعه این فعالیت ها از بروز آسیب های اجتماعی و معضلات فرهنگی جلوگیری کنیم.

۵۴ باشگاه ورزشی دولتی و خصوصی در بومهن، پردیس و جاجرود فعالیت دارد

در ادامه این نشست مرتضی حیدری، فرماندار پردیس نیز از بهره برداری مجموعه چند منظوره ورزشی در شهر پردیس و استخر، چمن مصنوعی و تجهیز کف پوش مجموعه ورزشی سعید آباد جاجرود با همکاری شهرداری و شورای شهر پردیس خبر داشت و اظهار داشت: بخشی از بودجه شهرستان برای ساخت مجموعه ورزشی تخصیص داده شده است و سرمایه گذاری ورزشی در این منطقه نقش مثبتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت.

حیدری با بیان اینکه مجموعا در شهر بومهن ۲۳ باشگاه، پردیس ۱۳ باشگاه، جاجرود ۲ باشگاه و اماکن ورزشی دولتی در پردیس ۶ عدد و ۱۰ عدد هم در اماکن فرهنگی و ارگان های استان وجود دارد گفت: کلا ۵۴ باشگاه ورزشی دولتی و خصوصی در استان فعالیت دارند و برخی از این باشگاه‌ها بدون سند، کاربری و مجوز فعالیت می کنند در حالیکه جوانان اوقات فراغت خود را در این باشگاه‌ها می گذرانند که برای ما ارزشمند است.

صدور مجوز رایگان برای نصب بنر و داربست تبلیغ روبروی باشگاه های ورزشی پردیس

سعید روحانی مدیر روابط عمومی شهرداری پردیس نیز به ارائه گزارش شهرداری این شهر پرداخت و در تشریح جزئیات عملکرد در این شهرستان گفت:در کتابخانه پردیس بالای ۱۲ هزار نسخه کتاب وجود دارد که بدون دریافت وجه عضو پذیری می کند و از جمله فعالیت ها دایر کردن نمایشگاه برای هنرمندان و سرای محله ها است و با بازگشایی دارالقران، مجموعه ورزشی شهرداری پردیس با ۳ سالن توپی و غیر توپی، مجموعه ورزشی خانه کشتی و گود زورخانه شهدای هسته ای گام های خوبی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت داشته ایم.

وی با بیان اینکه شهرداری پردیس مبادرت به برگزاری ۲ همایش پیاده روی در ۲۴ تیر ماه و ۲۲ مرداد ماه کرده است گفت: برگزاری جشن بادباک ها نیز با حضور حداکثری مردم انجام شده است.

روحانی با بیان اینکه شهرداری پردیس در تبلیغات شهری به همه باشگاه های پردیس در حوزه اوقات فراغت مبادرت به همکاری کرده است گفت: اغلب باشگاه ها با بحث کمبود منابع مالی مواجه هستند و در این راستا اجازه داده شد علی رقم ممنوع بودن داربست در شهر پردیس، جلوی باشگاه ها داربست نصب شود و در این راستا امادگی داریم با تمام ادارات شهر و شهرستان همکاری کنیم و سالن امفی تئاتر هم در اختیار افراد قرار دارد.

مشارکت ۵۰ نفر برای پاکسازی رودخانه لار

مریم موسوی جوردی، رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس نیز در خصوص فعالیت های انجام شده بیان داشت: ۵۰ نفر برای پاکسازی رودخانه لار شرکت داشته اند که در این راستا بازخورد بسیار خوبی را داشتیم و اقدام دیگر مسابقه بین اتش نشانشان در پارک شهریار بود که اوقات مفرحی را ایجاد کرد و در زمینه هیات های ورزشی نیز باید اعلام کنیم که این هیات ها بسیار فعال شده اند.

سرهنگ حسنوند، رئیس نیروی انتظامی شهرستان پردیس نیز در خصوص فعالیت های انجام شده در پردیس گفت: لازم است که مسئولان و مدیران و سازمان های مردم نهاد همدلی داشته باشند و از جزیره ای فکر کردن بپرهیزند و در زمینه ورزش هر قدر برای ورزش هزینه کنیم ، سرمایه گذاری اصیل و خوبی برای ورزش کرده ایم چرا که برخی از خانواده ها این روزها به دلیل مشغله های خود فرزندان خود را فراموش کرده اند.

۴۱ کارگاه خانواده محور و ۱۱۸ ساعت آموزش فرهنگی در پردیس اجرا شد

معاون مالی و اداری و امور جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس نیز بیان داشت: ۴۱ کارگاه با ۲میلیون هزینه در سطح شهرستان برگزار کرده ایم و راه انداز ی پرتال ازدواج را در دستور کار داریم.

وی همچنین اظهار داشت: در رشته های رزمی تکواندو و کاراته شاهد شگفتی های خوبی در پردیس بوده ایم و با ۲۳ مدال استانی دلگرم شدیم و لازم است که اعلام کنیم همه برنامه هایی که در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شده خانواده محور بوده است و گواهینامه هم صادر کردیم و کاری از جنس مردم بدون هزینه انجام دادیم از سال قبل حمایت شهرداری و شورای شهر از برنامه های محیطی خوب بوده و در این راستا ۱۱۸ ساعت آموزش مفید در حوزه های مختلف فرهنگی در پردیس صورت گرفته است.