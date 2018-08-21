تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی ۲ کشته در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور جاده روستای بند به ارومیه، ۵ نفر مصدوم شدند.

در محور جاده ماکو - بازرگان هم بر اثر برخورد شدید خودروی پراید با خودروی پژو ۴۰۵، یک نفر کشته شد و ۴ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ اسماعیل نژاد، رئیس پلیس راه شهرستان ماکو هم از تصادف ۲ دستگاه تندر و پژو در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و علت آن را عدم توانایی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.

در این تصادف هم ۲ نفر از سرنشینان پژو زخمی و یک نفر به علت شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.